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УБРиР снизил ставку на рефинансирование бизнес-кредитов до 9,5% годовых
9 июль 2018 (14:24)
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) снижает ставки на рефинансирование бизнес-кредитов. Как сообщает пресс-служба банка, теперь предприниматели могут перекредитоваться от 9,5% годовых.
Максимальная сумма в рамках рефинансирования достигает 30 млн руб., срок — до 5 лет. Однако банк на индивидуальных условиях может увеличить срок кредита. В качестве залога можно предоставить недвижимость, транспорт или другое ликвидное имущество (за исключением товаров в обороте). Предложение банка действует только три месяца: со 2 июля по 30 сентября 2018 года.
С помощью «Рефинанса» предприниматель может снизить долговую нагрузку на бизнес. Рефинансировать можно сразу несколько кредитов разных банков, объединив их в один. Один кредит проще обслуживать: одна дата платежа, один платеж, один банк. За счет снижения процентной ставки и увеличения срока кредита бизнес получит комфортный размер ежемесячного платежа. Также есть возможность воспользоваться отсрочкой выплат по кредиту до 1 года, чтобы эффективнее использовать собственные средства и решить приоритетные задачи. Для бизнеса с сезонным спросом существует возможность установить гибкий график погашения. Дистанционно через интернет-банк можно отслеживать даты платежей, суммы выплат, уплаченные проценты.
«У руководителей предприятий есть прекрасная возможность оптимизировать свои финансовые потоки. Кредитоваться по принципу «одного окна» собственнику бизнеса выгоднее и проще», — прокомментировала руководитель дирекции развития корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.
Чтобы оформить кредит «Рефинанс» по выгодной ставке, можно отправить заявку на сайте или обратиться в любой офис УБРиР, обслуживающий юридических лиц.
Аналитики финансового рынка неоднократно признавали Уральский банк реконструкции и развития одним из выгодных банков России для обслуживания бизнеса. Так, в январе 2018 года УБРиР вошёл в топ-3 рейтинга ARG самых выгодных условий по обслуживанию розничных магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. По данным агентства, обслуживание в УБРиР обходится предпринимателям дешевле, чем в других федеральных банках страны. По версии аналитического агентства Markswebb, интернет-банк Light вошел в пятерку лучших онлайн-сервисов для бизнеса.
Максимальная сумма в рамках рефинансирования достигает 30 млн руб., срок — до 5 лет. Однако банк на индивидуальных условиях может увеличить срок кредита. В качестве залога можно предоставить недвижимость, транспорт или другое ликвидное имущество (за исключением товаров в обороте). Предложение банка действует только три месяца: со 2 июля по 30 сентября 2018 года.
С помощью «Рефинанса» предприниматель может снизить долговую нагрузку на бизнес. Рефинансировать можно сразу несколько кредитов разных банков, объединив их в один. Один кредит проще обслуживать: одна дата платежа, один платеж, один банк. За счет снижения процентной ставки и увеличения срока кредита бизнес получит комфортный размер ежемесячного платежа. Также есть возможность воспользоваться отсрочкой выплат по кредиту до 1 года, чтобы эффективнее использовать собственные средства и решить приоритетные задачи. Для бизнеса с сезонным спросом существует возможность установить гибкий график погашения. Дистанционно через интернет-банк можно отслеживать даты платежей, суммы выплат, уплаченные проценты.
«У руководителей предприятий есть прекрасная возможность оптимизировать свои финансовые потоки. Кредитоваться по принципу «одного окна» собственнику бизнеса выгоднее и проще», — прокомментировала руководитель дирекции развития корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.
Чтобы оформить кредит «Рефинанс» по выгодной ставке, можно отправить заявку на сайте или обратиться в любой офис УБРиР, обслуживающий юридических лиц.
Аналитики финансового рынка неоднократно признавали Уральский банк реконструкции и развития одним из выгодных банков России для обслуживания бизнеса. Так, в январе 2018 года УБРиР вошёл в топ-3 рейтинга ARG самых выгодных условий по обслуживанию розничных магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. По данным агентства, обслуживание в УБРиР обходится предпринимателям дешевле, чем в других федеральных банках страны. По версии аналитического агентства Markswebb, интернет-банк Light вошел в пятерку лучших онлайн-сервисов для бизнеса.
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