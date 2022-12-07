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Вчера, 17:47

Решил взять кредит, с чего начать?

Когда человек решает оформить кредит, особенно первый раз, от обилия банков и предложений легко запутаться и потеряться. Эксперты рекомендуют не спешить идти в банк, о котором рассказали знакомые. Предложение, сделанное финансовым учреждениям для одного, необязательно будет выгодным для второго. Не всегда делает подходящее решение и банк, в котором вы получаете зарплату. С чего начать, чтобы найти выгодное предложение?

Рассчитайте, какой кредит для вас не будет слишком обременительным

Сначала оцените свое финансовое положение. Оптимальные условия – ежемесячный платеж будет меньше 30% от вашей прибыли. Если деньги получает семья, то сумма может доходить до 50% от дохода одного из взрослых. Когда сумма платежа больше, то при снижении дохода человек окажется в уязвимом положении, возрастает риск потери прибыли финансовым учреждением.

Провести проверку уже имеющихся кредитов

Иногда необходимость получить сумму в финансовом учреждении возникает при имеющихся долгах. При расчетах важно учитывать все: кредитки, кредиты, займы, ипотеку, иные платежи. Эксперты напоминают: кредитные карты при расчетах долговой нагрузки учитываются в рамках установленного максимального ограничения. Это касается и случаев, если не используется весь одобренный по ней лимит.

Рассмотрите возможность оформления несколько кредитов по программе рефинансирования. Это поможет значительно уменьшить финансовую нагрузку за счет снижения процентной ставки или увеличения срока выплат.

Изучите имеющиеся на рынке предложения

Если у вас были просрочки по платежам в прошлом, вам подойдут кредиты с плохой КИ. Можно использовать специальные банковские программы, которые направлены на исправление кредитной истории. При выборе подходящего варианта сделайте акцент на:

  • — процентных ставках;
  • — дополнительных платежах и комиссиях;
  • — размере ежемесячного платежа.

Чем меньше срок кредита, тем меньше сумма переплаты. Берите деньги на минимально возможный для вас промежуток времени, чтобы сохранить платеж комфортным. Многие банки предлагают страхование. Они могут настаивать на нем. Вы смело можете от него отказаться. Если боитесь, что при отказе банк не одобрит кредит, соглашайтесь на оформление страхового договора. У вас будет после этого несколько дней отказаться от него и вернуть полную сумму, уплаченную за полис.

Для получения более выгодных условия по кредиту обратите внимание на кредит с поручителем или на предложения под залог недвижимости и другого имущества.

Процентные ставки в рекламах часто занижены. Банки любят назначать их индивидуально с учетом рисков и других параметров. Обращайтесь в финансовые учреждения, где уже успешно брали кредиты, имеете вклады, инвестиции или получаете зарплату. В них к вам будут относиться более лояльно.

Правильно заполняйте онлайн-заявку

Четко обозначьте сумму, которую хотите получить. Иногда банки предлагают больше, чем вы указали. Не искушайте себя, берите тот объем денег, который вам необходим. Старайтесь заполнять анкету максимально подробно. Не пытайтесь утаить какую-либо информацию. Банки имеют доступ к разной официальной информации, поэтому тщательно проверяют потенциальных кредитополучателей. Если выясниться факт обмана, вы не только не получите деньги, но и попадете в «черный список» банков.

Если кредит нужен срочно, можно отправить анкету сразу в несколько финансовых учреждений. После получения предварительного одобрения внимательно ознакомиться с условиями, выбрать подходящий вариант. Эксперты напоминают: предварительное одобрение не обязывает заключать договор. Если вы отказываетесь от денег после него, банк часто ограничивает возможность вновь подать в него заявку в ближайшие месяцы.

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