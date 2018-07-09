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СКР начал проверку информации о гибели работника АО «Серовский завод ферросплавов»

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. Следственные органы начали проверку в связи с информацией о гибели крановщицы на АО «Серовский завод ферросплавов».



Как пишет местное издание «Глобус», несчастный случай произошел в тот момент, когда непросушенный ковш соприкоснулся с горячим металлом. Из-за этого сплавы попали в кабину крана. Находившаяся там оператор погибла на месте.



«По факту инцидента проводится доследственная проверка. Следователи СКР разбираются в произошедшем», — пояснили УрБК в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

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