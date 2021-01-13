Серовский завод ферросплавов выплатит родственникам погибшего работника 4,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2021. АО «Серовский завод ферросплавов» выплатит более 600 тыс. руб. сотруднику, который ...09.07.2018 СКР начал проверку информации о гибели работника АО «Серовский завод ферросплавов»
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. Следственные органы начали проверку в связи с информацией о гибели крановщицы на АО ...25.06.2012 ОАО «Серовский завод ферросплавов» отказалось от выплаты дивидендов за 2011 года
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2012. ОАО «Серовский завод ферросплавов» отказалось от выплаты дивидендов за 2011 года. ...23.01.2012 Рассмотрение претензий департамента Росприроднадзора по УрФО к ОАО «Серовский завод ферросплавов» суд продолжит в феврале
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2012. Арбитражный суд Свердловской области продолжит рассмотрение иска департамента ...22.06.2009 Совет директоров ОАО «Серовский завод ферросплавов» продлил полномочия генерального директора Валерия Фадеева
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2009. Совет директоров ОАО «Серовский завод ферросплавов» продлил полномочия генерального ...