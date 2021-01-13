Серовский завод ферросплавов выплатит родственникам погибшего работника 4,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2025. Серовский райсуд обязал АО «Серовский завод ферросплавов» выплатить родственникам погибшего сотрудника 4,8 млн руб., сообщает Объединенная пресс-служба судов Свердловской области.



Отмечается, что работник погиб в июне прошлого года из-за удара током во время проведения работ по замене двигателя мостового крана. Решение суда еще не вступило в законную силу.



Ранее было прекращено уголовное пресследование мастера, который допустил преступную небрежность в ходе этого ЧП. Ему назначили штраф в размере 30 тыс. руб. Он признал свою вину, перечислил родным погибшего 300 тыс. руб., помогал участникам СВО и Дому ребенка.