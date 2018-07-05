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В Свердловской области начальника почтового отделения оштрафовали за продажу просроченных товаров

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2018. В поселке Сосьва начальника почтового отделения оштрафовали за продажу просроченных товаров. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



25 октября 2017 года факт продажи продукции с истекшим сроком годности установили сотрудники Роспотребнадзора. В результате начальник отделения почтовой связи ФГУП «Почта России» п. Сосьва Рычкова С. В. была оштрафована на 20 тыс. руб. Решением судьи Серовского районного суда постановление Роспотребнадзора о наложении административного взыскания оставлено без изменений.



Тем не менее начальник почтового отделения подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой заявила, что не является должностным лицом, обязанным отслеживать истечение срока годности реализуемых товаров. Однако это опровергается материалами дела. Так, из должностной инструкции усматривается, что в обязанности Рычковой С. В. входит осуществление реализации товаров народного потребления. При этом начальник отделения несет ответственность за управление отделением почтовой связи и принятые решения по управлению ОПС, а также за несоблюдение законодательства Российской Федерации.



Решение судьи Серовского районного суда Свердловской области оставлено без изменения.

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