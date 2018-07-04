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Непредсказуемое земледелие
4 июль 2018 (15:38)
Свердловские аграрии до конца сезона 2018 года не смогут выйти в нормальный режим работы из-за климатических условий. Уже сегодня в министерстве АПК и продовольствия региона прогнозируют потерю части урожая из-за позднего завершения посевной. По этой же причине в зоне риска оказались посевные площади картофеля. На сегодняшний день специалисты спокойны только за сено.
Итоги посевной в среду, 4 июля 2018 года, на пресс-конференции в Екатеринбурге подвел начальник отдела земледелия и семеноводства областного МинАПК Александр Галицких. По его словам, площадь ярового сева в текущем году составила 508,7 тыс. га (96,1% от прошлого года). Посевная площадь зерновых и зернобобовых составила 337,3 тыс. га (пшеница — 41%, ячмень — 39,5%). Под картофель отведено 14,6 тыс. га, под овощные культуры — 1,4 тыс. га, что сопоставимо с итогами прошлого года.
Вместе с тем темпы посевной кампании значительно отстали от показателей предыдущих лет.
«Весной, когда шла посевная, у нас отставание было на востоке области в связи с переувлажнением почвы. Там у нас Ирбитский, Байкаловский и Талицкий районы, где сосредоточены зерновые культуры. Раз была задержка по срокам сева культуры, то сдвинутся сроки уборки, и тут возможно снижение урожая, поскольку могут не позволить погодные условия», — сказал А. Галицких.
Декан факультета агротехнологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) Михаил Карпухин также отметил отставание в развитии всходов зерновых культур и картофеля.
«По зерновым культурам есть определенные риски по созреванию таких культур, как пшеница. Но это зависит от сортов, которые используют хозяйства. Если это местные сорта, то риск меньше. Также наблюдается запоздание в развитии всходов картофеля на две недели», — отметил М. Карпухин.
Наступившее в июле 2018 года тепло, как выяснилось, также не принесет ничего хорошего аграриям. Во-первых, как пояснил эксперт из УрГАУ, из-за резкого изменения климатической парадигмы следует ожидать одновременного появления всех вредителей, которые при обычном лете выходят в поля с определенной сезонностью. Во-вторых, перепады суточных температур будут неблаготворно влиять на состояние растений.
В-третьих, июль на Среднем Урале ожидается засушливым. В ФГБУ «Уральское УГМС» ожидают, что регион недополучит 20-25% осадков от нормы.
«Запасы влаги в почве у нас пока хорошие. Дефицит осадков в какой-то мере скажется, но мы рассчитываем, что особой засухи не будет», — считает начальник отдела агрометеорологических прогнозов и агрометеорологии ФГБУ «Уральское УГМС» Людмила Саваринюк.
Специалисты добавили, что засуха может распространиться лишь в определенных районах Свердловской области, но где именно, синоптики прогнозировать не берутся. При такой перспективе аграрии региона действительно оказываются в условиях рискованного и непредсказуемого земледелия.
Единственная область растениеводства, которая не вызывает тревоги у специалистов, — это сбор сена. По словам М. Карпухина, на Среднем Урале уже началась подготовка к покосу. Но на одном сене животноводческая отрасль Свердловской области до следующей зимы не протянет.
В целом же прогноз специалистов по урожаю 2018 года неутешителен: валовый сбор сельхозпродукции однозначно будет ниже результатов прошлого года. Как ранее писал УрБК, при неблагополучном сценарии урожайность поздних посевов может сократиться на 15-20%. При этом расходы на посевную, как следует из отчета областного МинАПК, остались на уровне 2017 года. Таким образом, уральские аграрии могут закончить этот год с явным убытком.
Итоги посевной в среду, 4 июля 2018 года, на пресс-конференции в Екатеринбурге подвел начальник отдела земледелия и семеноводства областного МинАПК Александр Галицких. По его словам, площадь ярового сева в текущем году составила 508,7 тыс. га (96,1% от прошлого года). Посевная площадь зерновых и зернобобовых составила 337,3 тыс. га (пшеница — 41%, ячмень — 39,5%). Под картофель отведено 14,6 тыс. га, под овощные культуры — 1,4 тыс. га, что сопоставимо с итогами прошлого года.
Вместе с тем темпы посевной кампании значительно отстали от показателей предыдущих лет.
«Весной, когда шла посевная, у нас отставание было на востоке области в связи с переувлажнением почвы. Там у нас Ирбитский, Байкаловский и Талицкий районы, где сосредоточены зерновые культуры. Раз была задержка по срокам сева культуры, то сдвинутся сроки уборки, и тут возможно снижение урожая, поскольку могут не позволить погодные условия», — сказал А. Галицких.
Декан факультета агротехнологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) Михаил Карпухин также отметил отставание в развитии всходов зерновых культур и картофеля.
«По зерновым культурам есть определенные риски по созреванию таких культур, как пшеница. Но это зависит от сортов, которые используют хозяйства. Если это местные сорта, то риск меньше. Также наблюдается запоздание в развитии всходов картофеля на две недели», — отметил М. Карпухин.
Наступившее в июле 2018 года тепло, как выяснилось, также не принесет ничего хорошего аграриям. Во-первых, как пояснил эксперт из УрГАУ, из-за резкого изменения климатической парадигмы следует ожидать одновременного появления всех вредителей, которые при обычном лете выходят в поля с определенной сезонностью. Во-вторых, перепады суточных температур будут неблаготворно влиять на состояние растений.
В-третьих, июль на Среднем Урале ожидается засушливым. В ФГБУ «Уральское УГМС» ожидают, что регион недополучит 20-25% осадков от нормы.
«Запасы влаги в почве у нас пока хорошие. Дефицит осадков в какой-то мере скажется, но мы рассчитываем, что особой засухи не будет», — считает начальник отдела агрометеорологических прогнозов и агрометеорологии ФГБУ «Уральское УГМС» Людмила Саваринюк.
Специалисты добавили, что засуха может распространиться лишь в определенных районах Свердловской области, но где именно, синоптики прогнозировать не берутся. При такой перспективе аграрии региона действительно оказываются в условиях рискованного и непредсказуемого земледелия.
Единственная область растениеводства, которая не вызывает тревоги у специалистов, — это сбор сена. По словам М. Карпухина, на Среднем Урале уже началась подготовка к покосу. Но на одном сене животноводческая отрасль Свердловской области до следующей зимы не протянет.
В целом же прогноз специалистов по урожаю 2018 года неутешителен: валовый сбор сельхозпродукции однозначно будет ниже результатов прошлого года. Как ранее писал УрБК, при неблагополучном сценарии урожайность поздних посевов может сократиться на 15-20%. При этом расходы на посевную, как следует из отчета областного МинАПК, остались на уровне 2017 года. Таким образом, уральские аграрии могут закончить этот год с явным убытком.
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