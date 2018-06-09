Посевная в условиях штормового предупреждения

В этом году посевная кампания запаздывает в Свердловской области на две недели. При этом пока синоптики не ожидают жаркой погоды летом, а значит, поздние посевы могут не успеть созреть к осени, и урожай окажется меньше планируемого. Вместе с тем из-за продолжающегося роста цен на дизельное топливо увеличивается себестоимость зерновых, которые используют при заготовке кормов, и других культур. В итоге это может привести к росту цен не только на овощи и картофель, но и молочную и мясную продукцию.На 8 июня 2018 года яровой сев в Свердловской области завершен на 85%. Об этом УрБК сообщили в пресс-службе министерства агропромышленного комплекса и продовольствия региона.«По области яровой сев 85%, зерно — 84,5%, овощи — 86,3%, картофель — 93,3%. Проблемные территории из-за погоды: Байкаловский район — 67%, Красноуфимск — 70%», ― рассказали в минАПК.В этом году темпы сева в регионе отстают от показателей последних лет. Так, в прошлом году посевная была завершена на 91% уже к концу мая, в 2016 году показатель в 85% был преодолен еще 25 мая, а в 2015 году к 8 июня яровой сев был завершен на 92%, а к 18 июня — полностью.По словам начальника отдела агрометеорологии Гидрометцентра ФГБУ «Уральское УГМС» Людмилы Саваринюк, в этом году посевная запоздала на две недели из-за неблагоприятных метеоусловий — низких температур, снегопадов и частых дождей в конце апреля-начале мая.«Мягкопластичного состояния почва достигла к 13-17 мая. Однако преобладание холодной погоды с частыми заморозками, а в отдельные дни и с дождями, в дальнейшем осложняли посевную кампанию. Заморозки были неблагоприятными для высадки рассады капусты, для завязей цветов и плодово-ягодных насаждений», ― рассказала синоптик.При этом в ближайшие дни дождливая погода будет также осложнять завершение посевной, следует из прогнозов синоптиков. Улучшение метеоусловий ожидается только во второй половине июня, однако рекордной жары этим летом ждать не стоит. При неблагополучном сценарии это может привести к сокращению урожайности поздних посевов на 15-20%.«По предварительным прогнозам, этим летом ожидается характерная для Урала погода, температурный фон будет близким к средним климатическим показателям. То есть развитие посевов будет происходить в обычном режиме, поэтому поздним посевам может не хватить тепла для созревания, а их урожайность может снизиться на 15-20%», ― прокомментировала Людмила Саваринюк.Пока аграриев региона не холодная и дождливая погода не пугает, рассказал председатель Союз фермеров Свердловской области Владимир Шашкин.«С посевной все нормально. Погода немного портит: чуть-чуть дождь побрызгает, теплой температуры по ночам не хватает. Но скоро закончим, пока ничего страшного нет с погодой», ― сообщил он.По-настоящему вызывает опасение у фермеров резкий рост цен на дизельное топливо, на котором работает практически вся сельскохозяйственная техника. Расходы на горюче-смазочные материалы (ГСМ) занимают до 10-20% в общем объеме затрат на производство сельхозпродукции, поэтому текущая ситуация с дизтопливом приведет к увеличению ее себестоимости. В свою очередь, рост себестоимости производства кормов может привести к увеличению цен на молочную и мясную продукцию.«С топливом ситуация катастрофическая, очень тяжело. Затраты на посевную еще выросли, не знаю, что с уборочной будет. Если такая ситуация сохранится, то у нас себестоимость кормов, продукции, всего вырастает», ― поделился Владимир Шашкин.При этом снижение урожайности также спровоцирует рост себестоимости продукции. В этом случае аграриям придется либо увеличивать отпускные цены, либо в очередной раз просить государственной поддержки.