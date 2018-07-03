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В Екатеринбурге организаторы финансовой пирамиды похитили 64,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2018. Два жителя Екатеринбурга предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, с октября 2012 года по май 2013 года генеральный директор ООО «РФК» и его знакомый по принципу финансовой пирамиды привлекали средства жителей Свердловской области. Вкладчикам они гарантировали выплату высоких процентов, а также уговаривали их передать им взятые в кредит деньги, обещая полностью погасить долг за счет средств ООО «РФК». В целом за этот период они похитили более 34,9 млн руб. у 64 человек.



С июня 2013 года по декабрь 2015 года генеральный директор ООО «РФК» действовал самостоятельно и по тем же схемам похитил 21,1 млн руб. у 62 человек. Кроме того, через подставное лицо он создал юридическое лицо КПКГ «Сбережения», в котором впоследствии занял руководящую должность председателя правления. В этой компании он по принципу финансовой пирамиды похитил у 18 граждан 2,3 млн руб.



Его соучастник по первому эпизоду с сентября 2013 года по июнь 2014 года от имени ООО «Клуб Успешных Людей» также по принципу финансовой пирамиды похитил у граждан более 6,6 млн руб.



В зависимости от степени участия в отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Также в ходе расследования уголовного дела был наложен арест на 748 земельных участков в Кунашакском районе Челябинской области, принадлежащих генеральному директору ООО «РФК».



Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Екатеринбурга.

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