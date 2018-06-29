Участники публичных слушаний одобрили проект ледовой арены в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. Участники публичных слушаний одобрили проект строительства ледовой арены в Екатеринбурге.Концепцию на публичных слушаниях представила группа разработчиков во главе с руководителем ОАО «Ледовая арена» Данилой Крицким. Сначала зрителям был представлен проект комплекса, который застройщик демонстрировал ранее на губернаторском Градсовете. Здесь же Д. Крицкий повторил о мировом опыте строительства подобных объектов в центрах городов за рубежом.Затем представители застройщика попытались предварить вопрос о разгрузке улично-дорожной сети, которая прилегает к этой зоне. По мнению авторов проекта, большинство посетителей ледовой арены будут добираться к объекту пешком или на общественном транспорте.После окончания мероприятий близлежащие кафе и торговые объекты должны оттянуть часть людей, чтобы не допустить единовременной нагрузки на УДС и общественный транспорт (ОТ). Кроме того, участников слушаний уверяли, что после появления ледовой арены ОТ станет комфортным и безопасным.Высказаться о проекте УГМК по строительству спорткомплекса вызвались 19 человек. Первой на трибуну вышла архитектор Марина Сахарова. Она в первую очередь заинтересовалась транспортными расчетами, которые проводили проектировщики.«Вопросы к разработчикам: а где у вас расчеты по транспорту? Вы ничего не представили. Нет ни на одном чертеже. Где расчеты пропускной способности улиц?», — спросила М. Сахарова.Выступавший следом за ней председатель СРО «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» Олег Букин выдвинул версию, что спортобъект получил одобрение от властей для маскировки провала по благоустройству набережной Исети.«Администрация города довела эту территорию до такого состояния, захламила. А теперь ищут способы, как это закрыть, застроить», — сказал О. Букин.Также он уличил Д. Крицкого в манипуляции фактами относительно мирового опыта строительства спорткомплексов.«Откройте «Википедию» — в ряде городов за рубежом арены находятся в новых частях города, а не в центре как говорят разработчики. Для той же «Мерседес-Бенц Арены» выбрали участок, площадь которого составляет 18 га. А здесь сколько?», — отметил О. Букин (для строительства здания предусмотрена территория площадью 4,8 га — прим. ред.).Часть выступавших высказались за то, чтобы на месте снесенной башни построить парк.Тем не менее по итогам голосования из 459 зарегистрированных участников одобрили проект 255 человек, «против» отдали свои голоса —107 человек. Воздержался 21 человек.