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Более четверти россиян добираются на работу на общественном транспорте

УрБК, Москва, 02.04.2025. 27% опрошенных граждан предпочитают добираться на работу на общественном транспорте, 23% — на личном автомобиле, остальные же ходят пешком. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервисов «Работа.ру» и «Сберавто», пишет ТАСС.

В каждом городе ситуация отличается. Так, москвичи активно пользуются метро (28%) и ходят пешком (23%). Общественный наземный транспорт (18%) и личный автомобиль (13%) здесь не так востребованы.

В Санкт-Петербурге 32% респондентов добираются на наземном транспорте, 25% — на метро. Пешком ходят 11% опрошенных.

Также авторы исследования спросили россиян о времени, которое они тратят на дорогу. У 43% респондентов этот путь занимает от 30 минут до часа, у 32% — менее получаса, у 19% — от часа до двух, у 5% — более двух часов.
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