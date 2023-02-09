Более четверти россиян добираются на работу на общественном транспорте

Тариф в общественном транспорте Екатеринбурга вырос до 33 руб. Соответствующие изменения 9 февраля одобрило ...09.02.2023 Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга подняли до 33 рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. Тариф в общественном транспорте Екатеринбурга вырос до 33 руб. Соответствующие ...11.02.2022 В Екатеринбурге до 32 рублей подорожал проезд в общественном транспорте
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2022. В Екатеринбурге с сегодняшнего дня, 11 февраля 2022 года, проезд в общественном ...11.07.2019 Почти 80% российских автомобилистов пользуются услугами такси
УрБК, Москва, 11.07.2019. 78% автомобилистов в России пользуются услугами такси, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой ...19.06.2014 Комедия оказалась самым популярным жанром среди российский кинозрителей
Почти 90% российских кинозрителей предпочитают смотреть комедии, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на итоги соцопроса, ...