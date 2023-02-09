Более четверти россиян добираются на работу на общественном транспорте

Тариф в общественном транспорте Екатеринбурга вырос до 33 руб. Соответствующие изменения 9 февраля одобрило ...

Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга подняли до 33 рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. Тариф в общественном транспорте Екатеринбурга вырос до 33 руб. Соответствующие ...

Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга подняли до 33 рублей

В Екатеринбурге до 32 рублей подорожал проезд в общественном транспорте

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2022. В Екатеринбурге с сегодняшнего дня, 11 февраля 2022 года, проезд в общественном ...