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В Екатеринбурге до 20 августа по ночам будут закрывать улицу Новгородцевой
29 июнь 2018 (13:37)
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2018. В Екатеринбурге с 30 июня специалисты ООО «Региональное ДРСУ» приступят к ремонту проезжей части улицы Новгородцевой в микрорайоне ЖБИ. Работы будут проводиться с 22.00 и до 06.00 до 20 августа.
«Работы будут проводиться на участке от улицы Владимира Высоцкого до улицы 40-летия Комсомола, общая протяженность которого составляет более 2,5 километров. Ремонт будет проходить в три этапа и исключительно в ночное время, чтобы не осложнять жизнь екатеринбургским автомобилистам», — говорится в сообщении на сайте администрации города.
«Работы будут проводиться на участке от улицы Владимира Высоцкого до улицы 40-летия Комсомола, общая протяженность которого составляет более 2,5 километров. Ремонт будет проходить в три этапа и исключительно в ночное время, чтобы не осложнять жизнь екатеринбургским автомобилистам», — говорится в сообщении на сайте администрации города.
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