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ФСК направит на дивиденды за 2017 год 20,31 млрд рублей
29 июнь 2018 (10:57)
УрБК, Москва, 29.06.2018. Акционеры «Федеральной сетевой компании» (ФСК) на годовом собрании утвердили размер дивидендов за 2017 год, сообщает ТАСС.
Суммарно, с учетом промежуточных дивидендов за I квартал 2017 года, ФСК направит 20,31 млрд руб. из чистой прибыли, которая за прошлый год составила 42,36 млрд руб.
Дивиденды одобрены в размере 1,48 коп. на акцию или 18,9 млрд руб.
В 2016 году ФСК направила на дивиденды 18,19 млрд руб. из расчета 1,4 коп. за акцию. Таким образом, утвержденный размер дивидендов за 2017 год стал рекордным для компании.
Суммарно, с учетом промежуточных дивидендов за I квартал 2017 года, ФСК направит 20,31 млрд руб. из чистой прибыли, которая за прошлый год составила 42,36 млрд руб.
Дивиденды одобрены в размере 1,48 коп. на акцию или 18,9 млрд руб.
В 2016 году ФСК направила на дивиденды 18,19 млрд руб. из расчета 1,4 коп. за акцию. Таким образом, утвержденный размер дивидендов за 2017 год стал рекордным для компании.
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