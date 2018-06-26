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Правительству РФ поручили принять меры по завершению долевого строительства

УрБК, Москва, 26.06.2018. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ при участии госкомпании «Дом.РФ» принять исчерпывающие меры по завершению начавшегося долевого строительства. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.



«Принять исчерпывающие меры по завершению строительства объектов недвижимости, создаваемых с привлечением денежных средств граждан — участников долевого строительства и не введенных в эксплуатацию в установленные сроки, обеспечив постоянный мониторинг строительства таких объектов», — говорится в сообщении.



Доклад должен быть представлен до 1 сентября 2018 года, далее — один раз в полгода.



Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с правительством РФ и девелоперами требовал де-факто отменить долевое строительство уже в 2018 году. Одной из главных причин такого решения стали финансовые проблемы крупного подмосковного застройщика жилья Urban Group.

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