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Правительству РФ поручили принять меры по завершению долевого строительства

26 июнь 2018 (14:22)

УрБК, Москва, 26.06.2018. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ при участии госкомпании «Дом.РФ» принять исчерпывающие меры по завершению начавшегося долевого строительства. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Принять исчерпывающие меры по завершению строительства объектов недвижимости, создаваемых с привлечением денежных средств граждан — участников долевого строительства и не введенных в эксплуатацию в установленные сроки, обеспечив постоянный мониторинг строительства таких объектов», — говорится в сообщении.

Доклад должен быть представлен до 1 сентября 2018 года, далее — один раз в полгода.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с правительством РФ и девелоперами требовал де-факто отменить долевое строительство уже в 2018 году. Одной из главных причин такого решения стали финансовые проблемы крупного подмосковного застройщика жилья Urban Group.

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