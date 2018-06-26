Новости дня
Правительству РФ поручили принять меры по завершению долевого строительства
26 июнь 2018 (14:22)
УрБК, Москва, 26.06.2018. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ при участии госкомпании «Дом.РФ» принять исчерпывающие меры по завершению начавшегося долевого строительства. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Принять исчерпывающие меры по завершению строительства объектов недвижимости, создаваемых с привлечением денежных средств граждан — участников долевого строительства и не введенных в эксплуатацию в установленные сроки, обеспечив постоянный мониторинг строительства таких объектов», — говорится в сообщении.
Доклад должен быть представлен до 1 сентября 2018 года, далее — один раз в полгода.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с правительством РФ и девелоперами требовал де-факто отменить долевое строительство уже в 2018 году. Одной из главных причин такого решения стали финансовые проблемы крупного подмосковного застройщика жилья Urban Group.
«Принять исчерпывающие меры по завершению строительства объектов недвижимости, создаваемых с привлечением денежных средств граждан — участников долевого строительства и не введенных в эксплуатацию в установленные сроки, обеспечив постоянный мониторинг строительства таких объектов», — говорится в сообщении.
Доклад должен быть представлен до 1 сентября 2018 года, далее — один раз в полгода.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с правительством РФ и девелоперами требовал де-факто отменить долевое строительство уже в 2018 году. Одной из главных причин такого решения стали финансовые проблемы крупного подмосковного застройщика жилья Urban Group.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Рынок не готов к отмене «долевки»
- Минфин запустил единую информационную систему для застройщиков
- Застройщики будут перечислять средства в компенсационный фонд через АКБ «Российский капитал»
- Генеральная прокуратура РФ: Застройщики Свердловской области, которые не могут завершить объекты долевого строительства в срок, не уведомляют об этом граждан
- Управление государственного строительного надзора Свердловской области призвало граждан предоставить имеющуюся у них информацию о недобросовестных застройщиках