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Житель Екатеринбурга предстанет перед судом по обвинению в телефонном мошенничестве на сумму 927 тыс. рублей
26 июнь 2018 (10:49)
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2018. В Кировский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого по нескольким статьям, связанным с телефонным мошенничеством и подделкой документов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, обвиняемый в декабре 2017 года подделал удостоверение сотрудника полиции. Затем он использовал его для афер. В частности, с декабря 2017 года по январь 2018 года обвиняемый вместе с неустановленным сообщником звонил пожилым людям и сообщал им о ДТП с участием родственников. Далее он предлагал потерпевшим прекратить административное и уголовное преследование несуществующего виновника аварии за определенное денежное вознаграждение.
После этого предполагаемый мошенник приезжал к потерпевшим, предъявлял поддельное удостоверение и забирал деньги. Всего таким образом были обмануты 14 человек. Сумма ущерба составила 927,5 тыс. руб.
По версии следствия, обвиняемый в декабре 2017 года подделал удостоверение сотрудника полиции. Затем он использовал его для афер. В частности, с декабря 2017 года по январь 2018 года обвиняемый вместе с неустановленным сообщником звонил пожилым людям и сообщал им о ДТП с участием родственников. Далее он предлагал потерпевшим прекратить административное и уголовное преследование несуществующего виновника аварии за определенное денежное вознаграждение.
После этого предполагаемый мошенник приезжал к потерпевшим, предъявлял поддельное удостоверение и забирал деньги. Всего таким образом были обмануты 14 человек. Сумма ущерба составила 927,5 тыс. руб.
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