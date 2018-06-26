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Житель Екатеринбурга предстанет перед судом по обвинению в телефонном мошенничестве на сумму 927 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2018. В Кировский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого по нескольким статьям, связанным с телефонным мошенничеством и подделкой документов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, обвиняемый в декабре 2017 года подделал удостоверение сотрудника полиции. Затем он использовал его для афер. В частности, с декабря 2017 года по январь 2018 года обвиняемый вместе с неустановленным сообщником звонил пожилым людям и сообщал им о ДТП с участием родственников. Далее он предлагал потерпевшим прекратить административное и уголовное преследование несуществующего виновника аварии за определенное денежное вознаграждение.



После этого предполагаемый мошенник приезжал к потерпевшим, предъявлял поддельное удостоверение и забирал деньги. Всего таким образом были обмануты 14 человек. Сумма ущерба составила 927,5 тыс. руб.

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