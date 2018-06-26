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Молодые специалисты Свердловской области не интересуются госслужбой

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2018. Добыча сырья, госслужба, страхование, консультирование и вакансии в сфере домашнего персонала вызывают наименьший интерес у активных соискателей Свердловской области младше 30 лет. Об этом сообщает пресс-служба компании HeadHunter со ссылкой на собственное исследование.



По данным рекрутингового портала, в настоящее время в регионе 48% соискателей моложе 30 лет. Чаще всего молодые специалисты ищут работу в продажах (17%), в сфере административного персонала (7%), в ИТ-отрасли (6%), в производстве (5%) и маркетинге (5%).



В топ-5 профессиональных сфер с наиболее высоким спросом на специалистов входят (по убывающей) продажи, рабочий персонал, ИТ, производство и строительство.



Более трети (38%) опрошенных претендуют на зарплату в пределах 15-30 тыс. руб., 28% устроит зарплата в 30-45 тыс. и лишь 3% ожидают вознаграждение в размере от 75 тыс. руб. Для сравнения средняя зарплата, которую предлагают работодатели Свердловской области, в мае составила 42 тыс. 958 руб.



«Современная молодежь заинтересована не только в финансовой мотивации, хоть этот фактор и остается ключевым. По данным опроса службы исследований HeadHunter, вторую строчку среди мотивирующих факторов занимают интересные задачи и перспективы карьерного роста. И только после этого идут наличие ДМС, корпоративный фитнес и атмосфера в коллективе», — сообщила руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.



Примерно четверть (28%) респондентов сейчас находится в начале карьер. Совсем нет опыта у 30% молодых кандидатов, почти половина — 49% — может похвастать стажем от трех лет и более. Почти все отмечают в резюме, что умеют работать в команде и вести переговоры, обладают организаторскими способностями и грамотной речью, 54% знают английский язык.

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