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В Екатеринбурге предприятие «УралСтанкоСервис» задолжало работникам 5,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2018. В Екатеринбурге ООО «УралСтанкоСервис» задолжало 38 работникам 5,8 млн руб. по выплате заработной платы с июня по август 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«Причиной невыплаты заработной платы работникам предприятия явилось неисполнение своих обязательств со стороны контрагента в части оплаты за произведенную ООО «УралСтанкоСервис» поставку оборудования. Указанные работники в августе 2016 года уволились с предприятия», ― пояснили в надзорном органе.



В отношении директора предприятия прокуратура возбудила административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы», по итогам его рассмотрения руководитель предприятия был оштрафован.



В результате принятых мер с 28 мая 2018 года по 25 июня 2018 года руководитель организации погасил задолженность перед 25 бывшими сотрудниками на сумму 5,3 млн руб.



«В настоящее время денежные средства, достаточные для погашения всей задолженности, имеются на предприятии. Остаток задолженности по заработной плате составляет около 500 тыс. руб. перед 13 работниками. Работникам направлены уведомления о необходимости предоставить реквизиты расчетных счетов банков для перечисления денежных средств», ― добавили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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