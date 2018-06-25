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В Екатеринбурге родственники погибшего почтальона взыскали с «Почты России» 800 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2018. Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил частично иск дочери и мужа погибшей сотрудницы УФПС Свердловской области — филиала ФГУП «Почта России», взыскав с организации компенсацию морального ущерба в размере 800 тыс. руб.



Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, в обоснование искового заявления родственники погибшей указали, что 17 февраля 2017 года женщина, работавшая почтальоном I класса ОПС Екатеринбург 620085, была убита при исполнении своих служебных обязанностей в доме на Самоцветном бульваре. Почтальон принесла пенсию одной из подопечных, где на нее было совершено разбойное нападение.



Работодатель составил акт о несчастном случае на производстве. Истцы полагают, что УФПС Свердловской области не обеспечил надлежащим образом безопасность труда своего работника, что привело к трагической гибели. В исковом заявлении они просили взыскать с ответчика в счет компенсации морального вреда в пользу дочери почтальона 3 млн руб., в пользу мужа — 1,5 млн руб.



Решением Кировского районного суда Екатеринбурга исковые требования к ФГУП «Почта России» о взыскании компенсации морального вреда удовлетворены частично. В пользу дочери в счет компенсации морального вреда взыскано 500 тыс. руб., в пользу мужа — 300 тыс. руб. В удовлетворении остальной части требований отказано.



С решением не согласился ответчик ФГУП «Почта России» и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой просил отменить решение суда первой инстанции. В обоснование жалобы представитель ответчика ссылался на недоказанность факта необеспечения работодателем безопасных условий труда. Однако, как было установлено судом первой инстанции, при приеме на работу женщина не была ознакомлена с рядом документов, касающихся обеспечения безопасности.



Рассмотрев материалы дела, судебная коллегия оставила решение Кировского районного суда Екатеринбурга без изменения, апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения.

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