Триумфальная ставка

Фотография с сайта ЦБ РФ

Сегодня, 15 июня 2018 года, совет директоров Банка России в очередной раз будет рассматривать размер ставки рефинансирования. В условиях роста цен на топливо, курса валют и инфляционных ожиданий населения большинство аналитиков склоняются к мнению, что руководство Центробанка вновь сохранит показатель без изменений. Вместе с тем, по опросу Reuters, 5 из 20 аналитиков ожидают снижения ставки на 0,25 процентных пункта, до 7%.Ставку рефинансирования совет директоров Банка России будет рассматривать в 2018 году в четвертый раз. Из трех предыдущих дважды — 9 февраля и 23 марта — совещания заканчивались снижением показателя на 0,25 процентных пункта (п.п.). В 2017 году Центробанк опускал показатель шесть раз. В течение года ставка сдвинулась с 10% до 7,75%. Однако на последнем заседании совета директоров, 27 апреля 2018 года, руководство ЦБ сохранило показатель на уровне 7,25%. Тогда решение было обусловлено ростом волатильности на финансовых рынках и обострением геополитической напряженности из-за введения США нового пакета антироссийских санкций.Большинство аналитиков склоняются к тому, что в этот раз совет директоров Центробанка также не будет снижать ключевую ставку. С конца апреля 2018 года курс рубля потерял в стоимости почти 9%, а рост цен на бензин спровоцировал увеличение инфляционных ожиданий населения в мае с 7,8% до 8,6%.«Несмотря на то, что регулятор, по традиции, отмечает временный характер всех проинфляционных факторов и неизменно указывает на сохранение инфляции в пределах целевого уровня в 4%, в комментариях и высказываниях его представителей за последнее время наблюдалась определенная обеспокоенность в отношении инфляционных рисков. Схожая риторика прослеживалась и в пресс-релизе к последнему заседанию», ― отмечает эксперт ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.Помимо этого, осторожность руководства Центробанка может спровоцировать и планируемое правительством РФ повышение ставки НДС до 20%. Аналитики группы компаний «Финам» считают, что не исчерпали себя и негативные тренды, проявившиеся в апреле.«Что касается завтрашнего заседания, то мы полагаем, что ключевая ставка будет оставлена без изменения. Последствия апрельской турбулентности, по-видимому, еще до конца не прояснены, кроме того, проявились новые проинфляционные риски как кратко-, так и среднесрочного характера. Именно рост неопределенности (например, ясность по бюджетным решениям наступит не ранее сентября) может потребовать от регулятора снова проявить осторожность при вынесении решения по ставке», ― комментируют аналитики ГК «Финам».Согласно консенсус-опросу Reuters, Банк России не будет снижать ключевую ставку на заседании 15 июня. Однако подобного решения все-таки ждут 5 из 20 аналитиков, участвовавших в опросе.По итогам апрельского заседания Банк России определял нейтральный уровень ключевой ставки в верхнем диапазоне 6-7%, поэтому аналитики ожидают, что регулятор еще вернется к снижению ставки в этом году. Так, респонденты опроса Reuters полагают, что ЦБ снизит ставку до 7% в III квартале и до 6,75% ― в IV квартале 2018 года, а затем возьмет паузу до III квартала 2019 года. В ГК «Финам» также считают, что вопрос о переходе к нейтральной ставке будет решаться во II полугодии 2018 года.