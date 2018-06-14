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В Свердловской области количество выданных разрешений на строительство жилья достигло 239 единиц
14 июнь 2018 (17:20)
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2018. В Свердловской области количество выданных разрешений на строительство жилья достигло 239 ед., сообщает региональный департамент информполитики.
Всего с начала года министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области выдало 40 разрешений на строительство 64 домов, из них 22 разрешения — за май. По данным регионального министерства, компании планируют начать строительство 32 домов в Екатеринбурге, это более 10 тыс. квартир.
По данным Свердловскстата, за пять месяцев 2018 года на Среднем Урале построено почти 624 тыс. кв. м. жилья. Это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Из них строительство 78 тыс. кв. м. завершено в мае.
Среди городов области по объемам ввода жилья за пять месяцев с большим отрывом лидирует Екатеринбург — почти 201 тыс. кв. м., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос в 1,7 раза.
Далее по количеству построенного жилья следует пятерка городов-спутников уральской столицы: Сысерть — 48,5 тыс. кв. м., Верхняя Пышма — 43,4 тыс. кв. м., Белоярский городской округ — 33,6 тыс. кв. м., Первоуральск — почти 24 тыс. кв. м., Березовский — 20,5 тыс. кв. м.
Всего с начала года министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области выдало 40 разрешений на строительство 64 домов, из них 22 разрешения — за май. По данным регионального министерства, компании планируют начать строительство 32 домов в Екатеринбурге, это более 10 тыс. квартир.
По данным Свердловскстата, за пять месяцев 2018 года на Среднем Урале построено почти 624 тыс. кв. м. жилья. Это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Из них строительство 78 тыс. кв. м. завершено в мае.
Среди городов области по объемам ввода жилья за пять месяцев с большим отрывом лидирует Екатеринбург — почти 201 тыс. кв. м., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос в 1,7 раза.
Далее по количеству построенного жилья следует пятерка городов-спутников уральской столицы: Сысерть — 48,5 тыс. кв. м., Верхняя Пышма — 43,4 тыс. кв. м., Белоярский городской округ — 33,6 тыс. кв. м., Первоуральск — почти 24 тыс. кв. м., Березовский — 20,5 тыс. кв. м.
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