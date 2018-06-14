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Правительство РФ предлагает повысить НДС до 20%
14 июнь 2018 (15:52)
УрБК, Москва, 14.06.2018. Правительство РФ предлагает повысить НДС с 18% до 20%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя правительства Дмитрия Медведева. Он уточнил, что все льготы по НДС на основные услуги и социально значимые товары будут сохранены.
«Будет изменена ставка налога на добавленную стоимость, сейчас базовая ставка НДС 18%, предлагается сделать ее 20%»,— сказал Д. Медведев.
Как отметил министр финансов Антон Силуанов, новая ставка НДС будет действовать с 1 января 2019 года. По его словам, повышение ставки НДС принесет бюджету более 600 млрд руб. ежегодно. Он добавил, что в качестве компенсации за повышение ставки налога процедура возврата НДС будет упрощена.
«Будет изменена ставка налога на добавленную стоимость, сейчас базовая ставка НДС 18%, предлагается сделать ее 20%»,— сказал Д. Медведев.
Как отметил министр финансов Антон Силуанов, новая ставка НДС будет действовать с 1 января 2019 года. По его словам, повышение ставки НДС принесет бюджету более 600 млрд руб. ежегодно. Он добавил, что в качестве компенсации за повышение ставки налога процедура возврата НДС будет упрощена.
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