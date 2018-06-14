Новости дня

Правительство РФ предлагает повысить НДС до 20%

УрБК, Москва, 14.06.2018. Правительство РФ предлагает повысить НДС с 18% до 20%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя правительства Дмитрия Медведева. Он уточнил, что все льготы по НДС на основные услуги и социально значимые товары будут сохранены.



«Будет изменена ставка налога на добавленную стоимость, сейчас базовая ставка НДС 18%, предлагается сделать ее 20%»,— сказал Д. Медведев.



Как отметил министр финансов Антон Силуанов, новая ставка НДС будет действовать с 1 января 2019 года. По его словам, повышение ставки НДС принесет бюджету более 600 млрд руб. ежегодно. Он добавил, что в качестве компенсации за повышение ставки налога процедура возврата НДС будет упрощена.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: