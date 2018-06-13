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В правительстве РФ исключили рост цен на бензин до 100 рублей за литр

УрБК, Москва, 13.06.2018. Повышение цен на бензин до 100 руб. за литр невозможно. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, передает «Прайм».



«Это невозможно. Это исключено, у правительства достаточно инструментов для того, чтобы урегулировать эту ситуацию и не допустить резкого роста цен на моторное топливо», — рассказал Д. Козак.



Такую цифру называли независимые АЗС. Они предупреждали, что в случае ухода независимых сетей наступит окончательная монополизация рынка и произойдет рост цен на бензин до 100 руб. за литр в течение года.



Напомним, с 28 мая по 1 июня розничные цены на бензин в среднем по России выросли почти на рубль — до 41,7 и 44,5 руб. за литр АИ-92 и АИ-95 соответственно. В связи с ростом цен на топливо правительство решило снизить акцизы — на 3 тыс. руб. на тонну бензина, на 2 тыс. руб. — дизельного топлива. Правительство также получит право повышать экспортные пошлины на бензин, дизельное топливо и авиакеросин втрое.

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