Новости дня
Екатеринбург стал финалистом конкурса на проведение ЭКСПО-2025
13 июнь 2018 (09:05)
УрБК, Москва, 13.06.2018. Екатеринбург, Осака (Япония) и Баку (Азербайджан) переходят в заключительный этап по выбору кандидатуры на проведение World Expo 2025 (ЭКСПО-2025), который завершится избранием принимающей страны в ноябре 2018 года. Такое решение было принято международным бюро выставок (МБВ) в ходе 163 Генеральной ассамблеи в Париже, сообщает ТАСС.
«Участники Генассамблеи одобрили рекомендации Исполнительного комитета МБВ по всем трем проектам ЭКСПО, которые были названы комитетом «жизнеспособными и соответствующими правилам МБВ». Рекомендации были выданы на основе работы комиссии, которая изучала проекты в марте-апреле этого года», — отмечается в сообщении.
Перед комиссией стояла задача оценить реалистичность каждого проекта ЭКСПО-2025. В частности комиссия оценивала финансовые планы стран по проведению выставки, привлекательность предлагаемой темы ЭКСПО, место проведения и планы по его использованию после мероприятия.
Россия, Япония и Азербайджан представят свои проекты ЭКСПО-2025 делегатам Генеральной Ассамблеи сегодня, 13 июня. Три страны будут продолжать продвигать свои проекты вплоть до 164-й Генеральной Ассамблеи МБВ в ноябре 2018 года, на которой пройдет финальное голосование.
Напомним, 22 мая 2017 года правительство РФ официально выдвинуло Екатеринбург в качестве кандидата на право проведения всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. Тема российской заявки: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений».
«Участники Генассамблеи одобрили рекомендации Исполнительного комитета МБВ по всем трем проектам ЭКСПО, которые были названы комитетом «жизнеспособными и соответствующими правилам МБВ». Рекомендации были выданы на основе работы комиссии, которая изучала проекты в марте-апреле этого года», — отмечается в сообщении.
Перед комиссией стояла задача оценить реалистичность каждого проекта ЭКСПО-2025. В частности комиссия оценивала финансовые планы стран по проведению выставки, привлекательность предлагаемой темы ЭКСПО, место проведения и планы по его использованию после мероприятия.
Россия, Япония и Азербайджан представят свои проекты ЭКСПО-2025 делегатам Генеральной Ассамблеи сегодня, 13 июня. Три страны будут продолжать продвигать свои проекты вплоть до 164-й Генеральной Ассамблеи МБВ в ноябре 2018 года, на которой пройдет финальное голосование.
Напомним, 22 мая 2017 года правительство РФ официально выдвинуло Екатеринбург в качестве кандидата на право проведения всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. Тема российской заявки: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Председатель правительства РФ встретился с членами инспекционной комиссии МБВ в Москве
- Президент РФ встретится с членами инспекционной комиссии МБВ
- Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прибыл в Париж для презентации заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025
- Заявка на право проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге будет представлена в Париже
- Заявку Екатеринбурга для проведения ЭКСПО-2025 презентуют в Париже