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Екатеринбург стал финалистом конкурса на проведение ЭКСПО-2025

УрБК, Москва, 13.06.2018. Екатеринбург, Осака (Япония) и Баку (Азербайджан) переходят в заключительный этап по выбору кандидатуры на проведение World Expo 2025 (ЭКСПО-2025), который завершится избранием принимающей страны в ноябре 2018 года. Такое решение было принято международным бюро выставок (МБВ) в ходе 163 Генеральной ассамблеи в Париже, сообщает ТАСС.



«Участники Генассамблеи одобрили рекомендации Исполнительного комитета МБВ по всем трем проектам ЭКСПО, которые были названы комитетом «жизнеспособными и соответствующими правилам МБВ». Рекомендации были выданы на основе работы комиссии, которая изучала проекты в марте-апреле этого года», — отмечается в сообщении.



Перед комиссией стояла задача оценить реалистичность каждого проекта ЭКСПО-2025. В частности комиссия оценивала финансовые планы стран по проведению выставки, привлекательность предлагаемой темы ЭКСПО, место проведения и планы по его использованию после мероприятия.



Россия, Япония и Азербайджан представят свои проекты ЭКСПО-2025 делегатам Генеральной Ассамблеи сегодня, 13 июня. Три страны будут продолжать продвигать свои проекты вплоть до 164-й Генеральной Ассамблеи МБВ в ноябре 2018 года, на которой пройдет финальное голосование.



Напомним, 22 мая 2017 года правительство РФ официально выдвинуло Екатеринбург в качестве кандидата на право проведения всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. Тема российской заявки: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений».

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