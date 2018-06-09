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Число жалоб на коллекторов в РФ в I квартале выросло на 74%

УрБК, Москва, 09.06.2018. В I квартале 2018 года число жалоб на коллекторов в России выросло на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).



ФССП в I квартале получила 5 тыс. 147 жалоб на нарушение прав граждан при взыскании просроченной задолженности. Большая часть обращений (3 тыс. 370) касалась компаний, не входящих в госреестр взыскателей долгов. В I квартале прошлого года в ФССП поступило только 2 тыс. 956 обращений. Столь незначительные количественные показатели в службе объяснили непродолжительным действием федерального закона № 230-ФЗ, так называемого закона о коллекторах.



По данным ФССП, россияне жалуются на психологическое давление, унижение чести и достоинства, угрозы убийством им и их близким, порчу имущества. Среди менее тяжких нарушений взыскателей — превышение числа звонков и sms, раскрытие персональных данных, звонки третьим лицам и неуведомление должников о привлечении к взысканию другого лица.

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