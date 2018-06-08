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В малых населенных пунктах РФ только 10% жителей охвачено банковским обслуживанием

УрБК, Москва, 08.06.2018. В населенных пунктах РФ, где численность жителей не превышает 1 тыс. человек, только 10% граждан охвачено банковским обслуживанием. Об этом заявил глава службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута, передает RNS.



«В населенных пунктах с числом жителей более 3 тыс. практически везде за редчайшим исключением есть нормальные точки банковского обслуживания, в населенных пунктах с числом жителей от 1 тыс. до 3 тыс. только половина из них примерно охвачена на сегодняшний день банковским обслуживанием. А если мы спустимся еще ниже, в населенные пункты, где проживает менее 1 тыс. человек, то там картинка еще более удручающая, речь идет о буквально 10% охвата», — сказал М. Мамута.



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