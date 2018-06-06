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Официальный курс доллара США вырос на 2 коп., евро — на 35 коп.
6 июнь 2018 (15:34)
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 июня 2018 года. Курс долл. США вырос на 2,42 коп., до 62,01 руб., евро — на 35 коп., до 72,86 руб.
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