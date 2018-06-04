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Количество студентов в российских вузах за восемь лет сократилось почти в два раза

УрБК, Москва, 04.06.2018. Количество студентов в российских вузах с 2009 по 2017 год сократилось с 7,4 млн до 4,2 млн человек. Об этом говорится в правительственном докладе о развитии системы образования, который опубликован на сайте кабмина.



По прогнозам авторов доклада, к учебному году 2018-2019 число студентов в вузах составит 4,3 млн человек. С 2009 по конец 2018 года уровень сокращения количества обучающихся оценивается в 40%.



«Демографическая яма» с уровня общего образования перемещается на уровень профессионального (среднего профессионального и высшего) образования», — поясняется в докладе.



В то же время число учащихся в школах за последние 17 лет сократилось на 21,7% — до 15,7 млн человек. В средних профессиональных образовательных учреждениях насчитывалось к концу 2017 года 2,4 млн студентов.

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