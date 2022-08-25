Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о подготовке муниципальных школ к новому учебному году

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. Глава Екатеринбурга подписал постановление о подготовке муниципальных образовательных организаций к новому учебному году 2023-2024. В документе в том числе прописаны сроки и виды работ по ремонту в дошкольных и школьных учреждениях, которые должны завершиться до конца лета, сообщает пресс-служба горадминистрации.



Всего в Екатеринбурге работает 345 муниципальных дошкольных учреждений, расположенных в 455 зданиях, где обучается 85 тыс. детей в возрасте от 1,5 до семи лет. Этим летом планируется провести косметический ремонт в 176 детских садах.



В рамках подготовки к новому учебному году в школах также будет произведен косметический ремонт помещений. Также будут выполнены кровельные работы и благоустройство территории.



«Одной из важных задач является создание комплексной системы обеспечения безопасности с учетом санитарных требований, противопожарного законодательства и требований антитеррористической защищенности», — говорится в сообщении.



Всего в Екатеринбурге открыто 163 образовательных учреждения, в том числе 27 гимназий, 12 лицеев, 27 школ с углубленным изучением отдельных предметов и три учреждения общего образования с вечерней формой обучения.