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Жительница Екатеринбурга предстанет перед судом по обвинению в фиктивной прописке почти 1,5 тыс. иностранцев

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2018. В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в фиктивной постановке на учет почти 1,5 тыс. иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии органов дознания, обвиняемая регистрировала иностранных граждан в квартире на улице Посадской, где она проживала. Женщина вносила заведомо ложные сведения в бланки уведомлений о прибытии мигрантов.



Таким образом, с января 2017 года по март 2018 года она поставила на учет 1 тыс. 349 иностранцев, которые по данному адресу фактически не проживали.



Женщине предъявлено обвинение по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

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