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Жительница Екатеринбурга предстанет перед судом по обвинению в фиктивной прописке почти 1,5 тыс. иностранцев
1 июнь 2018 (12:43)
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2018. В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в фиктивной постановке на учет почти 1,5 тыс. иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии органов дознания, обвиняемая регистрировала иностранных граждан в квартире на улице Посадской, где она проживала. Женщина вносила заведомо ложные сведения в бланки уведомлений о прибытии мигрантов.
Таким образом, с января 2017 года по март 2018 года она поставила на учет 1 тыс. 349 иностранцев, которые по данному адресу фактически не проживали.
Женщине предъявлено обвинение по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.
По версии органов дознания, обвиняемая регистрировала иностранных граждан в квартире на улице Посадской, где она проживала. Женщина вносила заведомо ложные сведения в бланки уведомлений о прибытии мигрантов.
Таким образом, с января 2017 года по март 2018 года она поставила на учет 1 тыс. 349 иностранцев, которые по данному адресу фактически не проживали.
Женщине предъявлено обвинение по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.
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