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Российские власти планируют снизить акцизы на бензин с 1 июня
1 июнь 2018 (10:27)
УрБК, Москва, 01.06.2018. Российские власти планируют снизить акцизы на автомобильный бензин и дизельное топливо уже 1 июня 2018 года. Об этом по итогам совещания с нефтяниками рассказал представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.
Как сообщает газета «Коммерсантъ», акцизы на бензин будут уменьшены на 3 тыс. руб. за т, на дизтопливо — на 2 тыс. руб. за т. С 1 июля сокращение составит еще 700 руб. за т.
Отметим, что в российских регионах в настоящее время проходят протестные акции автомобилистов в связи с резким ростом цен на топливо.
Как сообщает газета «Коммерсантъ», акцизы на бензин будут уменьшены на 3 тыс. руб. за т, на дизтопливо — на 2 тыс. руб. за т. С 1 июля сокращение составит еще 700 руб. за т.
Отметим, что в российских регионах в настоящее время проходят протестные акции автомобилистов в связи с резким ростом цен на топливо.
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