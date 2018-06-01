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Российские власти планируют снизить акцизы на бензин с 1 июня

1 июнь 2018 (10:27)

УрБК, Москва, 01.06.2018. Российские власти планируют снизить акцизы на автомобильный бензин и дизельное топливо уже 1 июня 2018 года. Об этом по итогам совещания с нефтяниками рассказал представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», акцизы на бензин будут уменьшены на 3 тыс. руб. за т, на дизтопливо — на 2 тыс. руб. за т. С 1 июля сокращение составит еще 700 руб. за т.

Отметим, что в российских регионах в настоящее время проходят протестные акции автомобилистов в связи с резким ростом цен на топливо.

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