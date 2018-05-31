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Объем выдачи ипотечных кредитов в РФ в январе-апреле вырос на 77%

УрБК, Москва, 31.05.2018. В январе-апреле 2018 года в России было выдано 424,7 тыс. ипотечных кредитов на сумму 831,3 млрд руб., что на 63% в количественном и на 77% в денежном выражении больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении госкомпании «Дом.рф».



В апреле 2018 года было выдано 125,3 тысячи кредитов на 249,3 млрд руб. (плюс 54% в количественном и плюс 67% в денежном выражении к апрелю 2017 года).



В релизе указывается, что доля рефинансирования в выданных кредитах за четыре месяца составила около 15% (125-130 млрд руб.). Возможностью рефинансировать свои кредиты воспользовались около 65 тыс. заемщиков.





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