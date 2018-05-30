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Число преступлений из-за невыплаты зарплат в России в 2017 году выросло почти на 39%

УрБК, Москва, 30.05.2018. Число преступлений, связанных с невыплатой зарплаты в России, выросло в 2017 году на 38,9% по отношению к 2016 году, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.



Согласно статистике ведомства, в 2016 году было совершено 1 тыс. 679 таких преступлений, в 2017 году — 2 тыс. 332.



«В 2017 году ущерб от криминальных деяний, связанных с невыплатой зарплаты, превысил 5,5 млрд рублей. Сумма возмещенного на досудебной стадии уголовного судопроизводства ущерба составила почти 3,2 млрд рублей. В то же время следственные органы не всегда предпринимают весь комплекс мер обеспечительного характера, направленных на устранение причиненного ущерба», — говорится в сообщении.



За прошлый год было рассмотрено 1 тыс. 662 уголовных дела о преступлениях, связанных с невыплатой зарплаты, осуждено 326 человек. В 87,5% случаев суды назначили наказание в виде штрафа.

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