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Российские интернет-провайдеры в начале лета повысят цены на 8-10%
30 май 2018 (10:27)
УрБК, Москва, 30.05.2018. Российские интернет-провайдеры готовятся в начале лета повысить цены на свои услуги на 8-10%. Это связано с расходами на исполнение так называемого «закона Яровой», сообщает газета «Коммерсантъ».
В частности, провайдер «Дом.ru» (АО «ЭР-Телеком Холдинг») проинформировал абонентов о повышении с 1 июня тарифов на 10%.
«Несмотря на то, что правительство снизило требования по хранению информации, затраты небольших провайдеров составят десятки миллионов рублей, а для крупных будут исчисляться десятками миллиардов», — сообщает издание.
Отметим, что пакет антитеррористических поправок в законы, предложенный депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, приняли летом 2016 года. Он обязывает операторов связи и провайдеров хранить как информацию о фактах передачи сообщений, так и содержание этих сообщений. Самое серьезное требование для операторов связи — по хранению содержания сообщений — вступает в силу 1 июля 2018 года.
В частности, провайдер «Дом.ru» (АО «ЭР-Телеком Холдинг») проинформировал абонентов о повышении с 1 июня тарифов на 10%.
«Несмотря на то, что правительство снизило требования по хранению информации, затраты небольших провайдеров составят десятки миллионов рублей, а для крупных будут исчисляться десятками миллиардов», — сообщает издание.
Отметим, что пакет антитеррористических поправок в законы, предложенный депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, приняли летом 2016 года. Он обязывает операторов связи и провайдеров хранить как информацию о фактах передачи сообщений, так и содержание этих сообщений. Самое серьезное требование для операторов связи — по хранению содержания сообщений — вступает в силу 1 июля 2018 года.
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