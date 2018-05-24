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Отложенный пакет
24 май 2018 (17:17)
С 1 июля 2018 года вступает в силу пакет антитеррористических поправок в законодательство, которые разработали депутат Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров. В течение двух лет после принятия закона пользователей пугали ростом тарифов из-за новых расходов бизнеса на исполнение новых требований. Однако по факту операторы связи и провайдеры не смогли подготовиться к реализации «пакета Яровой», потому что отраслевое министерство до сих пор не сформулировало требования к новому оборудованию.
Напомним, пакет «антитеррористических» поправок Госдума приняла в конце июня 2016 года. В числе прочего указанные поправки обязывают операторов связи в течение трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображения, звука и видео. Самый «тяжелый» контент — содержание сообщений, изображения, звуки и видеоинформацию — операторов обязали хранить шесть месяцев. Всю эту информацию также необходимо будет предоставлять по запросу спецслужб.
Ранее операторы связи сообщали, что введение поправок оставит на 100 лет отрасль без прибыли, а цены на услуги связи вырастут в 2-3 раза. Подобные прогнозы в компаниях объясняли необходимостью закупить оборудование и подготовить инфраструктуру для хранения данных.
Однако фактически за два года никаких мероприятий по подготовке к исполнению «пакета Яровой» на рынке не происходило. Как объясняют участники рынка, в отрасли до сих пор нет понимания, какое оборудование необходимо установить.
«Несмотря на то, что постановление правительства РФ по срокам хранения уже опубликовано, для оценки расходов необходимо дождаться выхода документов с требованиями к оборудованию», ― прокомментировали УрБК в пресс-службе уральского филиала ПАО «Ростелеком».
Поэтому все озвученные прогнозы по затратам операторов на реализацию «пакета Яровой» носят лишь приблизительный характер, отмечает директор интернет-провайдера «Инсис» Артем Черанёв.
«Подготовительных мероприятий нет никаких, потому что неизвестно, к чему готовиться. Мы можем примерно оценивать масштабы финансовой трагедии. Примерно. Дело в том, что любые действия по внедрению оборудования на своих сетях оператором начинаются после приказа министерства связи. Приказ министерства связи возникает после того, как появляется сертифицированное определенным образом оборудование, а также руководящие отраслевые документы по использованию этого оборудования. Все это формируется после того, как оборудование проходит сертификацию. То есть принятие закона не означает, что все операторы сейчас пойдут и с 1 июля начнут что-то у себя устанавливать. Они не могут ничего устанавливать, потому что все оборудование должно обладать сертификатами. И вся деятельность должна быть обеспечена руководящими отраслевыми документами. Их нет», ― пояснил он.
Согласование всех необходимых документов займет не один месяц, поэтому маловероятно, что «пакет Яровой» заработает и к 2019 году. Пока же участники рынка просто физически не могут исполнить требования законодательства. В свою очередь, текущее повышение тарифов на связь, которое отмечают клиенты некоторых операторов и провайдеров, никак не связано с реализацией антитеррористических поправок.
«Расходы операторов во многом привязаны к курсу доллара США. Например, коммуникационное оборудование — вообще все — привязано к курсу доллара США, оптоволокно — тоже, расходы на правообладателей — мы же иностранные телевизионные компании представляем. То есть накладные расходы операторов выросли существенно с 2014 года. Не в два раза, конечно, но значительно. Плюс та же инфляция. А теперь посмотрите на тарифы — как они изменились за последние 4-5 лет. Да почти никак, а издержки у операторов растут. Повышение тарифов связано в основном с этим», ― добавил директор «Инсиса».
По данным Росстата, за четыре года средний размер абонентской платы за доступ в интернет в Свердловской области вырос на 8,8% ― с 497 руб. в апреле 2014 года до 540,7 руб. в апреле 2018-го. Показатель действительно значительно ниже накопленной инфляции. В то же время стоимость мобильного интернета в регионе за это период в среднем выросла в 1,5 раза, а абонентская плата за телевидение — на 28%. При этом следует учесть, что на практике тарифы операторов связи существенно варьируются в зависимости от множества факторов.
Участники IT-отрасли неоднократно высказывали сомнения в том, что при разработке законопроектов последних лет депутаты проводили оценку регулирующего воздействия или вообще консультировались с кем-то из специалистов. В частности, из-за непроработанности «пакета Яровой» за месяц до вступления закона в силу у отрасли нет понимания, как реализовать закон и во сколько это обойдется.
Валерия Кабанова
Напомним, пакет «антитеррористических» поправок Госдума приняла в конце июня 2016 года. В числе прочего указанные поправки обязывают операторов связи в течение трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображения, звука и видео. Самый «тяжелый» контент — содержание сообщений, изображения, звуки и видеоинформацию — операторов обязали хранить шесть месяцев. Всю эту информацию также необходимо будет предоставлять по запросу спецслужб.
Ранее операторы связи сообщали, что введение поправок оставит на 100 лет отрасль без прибыли, а цены на услуги связи вырастут в 2-3 раза. Подобные прогнозы в компаниях объясняли необходимостью закупить оборудование и подготовить инфраструктуру для хранения данных.
Однако фактически за два года никаких мероприятий по подготовке к исполнению «пакета Яровой» на рынке не происходило. Как объясняют участники рынка, в отрасли до сих пор нет понимания, какое оборудование необходимо установить.
«Несмотря на то, что постановление правительства РФ по срокам хранения уже опубликовано, для оценки расходов необходимо дождаться выхода документов с требованиями к оборудованию», ― прокомментировали УрБК в пресс-службе уральского филиала ПАО «Ростелеком».
Поэтому все озвученные прогнозы по затратам операторов на реализацию «пакета Яровой» носят лишь приблизительный характер, отмечает директор интернет-провайдера «Инсис» Артем Черанёв.
«Подготовительных мероприятий нет никаких, потому что неизвестно, к чему готовиться. Мы можем примерно оценивать масштабы финансовой трагедии. Примерно. Дело в том, что любые действия по внедрению оборудования на своих сетях оператором начинаются после приказа министерства связи. Приказ министерства связи возникает после того, как появляется сертифицированное определенным образом оборудование, а также руководящие отраслевые документы по использованию этого оборудования. Все это формируется после того, как оборудование проходит сертификацию. То есть принятие закона не означает, что все операторы сейчас пойдут и с 1 июля начнут что-то у себя устанавливать. Они не могут ничего устанавливать, потому что все оборудование должно обладать сертификатами. И вся деятельность должна быть обеспечена руководящими отраслевыми документами. Их нет», ― пояснил он.
Согласование всех необходимых документов займет не один месяц, поэтому маловероятно, что «пакет Яровой» заработает и к 2019 году. Пока же участники рынка просто физически не могут исполнить требования законодательства. В свою очередь, текущее повышение тарифов на связь, которое отмечают клиенты некоторых операторов и провайдеров, никак не связано с реализацией антитеррористических поправок.
«Расходы операторов во многом привязаны к курсу доллара США. Например, коммуникационное оборудование — вообще все — привязано к курсу доллара США, оптоволокно — тоже, расходы на правообладателей — мы же иностранные телевизионные компании представляем. То есть накладные расходы операторов выросли существенно с 2014 года. Не в два раза, конечно, но значительно. Плюс та же инфляция. А теперь посмотрите на тарифы — как они изменились за последние 4-5 лет. Да почти никак, а издержки у операторов растут. Повышение тарифов связано в основном с этим», ― добавил директор «Инсиса».
По данным Росстата, за четыре года средний размер абонентской платы за доступ в интернет в Свердловской области вырос на 8,8% ― с 497 руб. в апреле 2014 года до 540,7 руб. в апреле 2018-го. Показатель действительно значительно ниже накопленной инфляции. В то же время стоимость мобильного интернета в регионе за это период в среднем выросла в 1,5 раза, а абонентская плата за телевидение — на 28%. При этом следует учесть, что на практике тарифы операторов связи существенно варьируются в зависимости от множества факторов.
Участники IT-отрасли неоднократно высказывали сомнения в том, что при разработке законопроектов последних лет депутаты проводили оценку регулирующего воздействия или вообще консультировались с кем-то из специалистов. В частности, из-за непроработанности «пакета Яровой» за месяц до вступления закона в силу у отрасли нет понимания, как реализовать закон и во сколько это обойдется.
Валерия Кабанова
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