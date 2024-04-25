Дмитрий Сень: Инициатива Минцифры негативно отразится на благоустройстве придомовой территории

УК просят внести поправки в проект их взаимодействия с операторами связи

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2013. Деньги собственников жилья, которые будут поступать в правительственный Фонд ...

Директор УЖК «Территория» Дмитрий Сень: В 99% случаев управляющие компании не имеют никакого отношения к проблемам горячего водоснабжения

Директор ЗАО «Управляющая жилищная компания «Территория» Дмитрий Сень: Главное для собственников жилья — как можно раньше организоваться в коллектив и озаботиться поиском того, кто сможет от их имени грамотно осуществить приемку жилья у застройщика

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2009. «Главное для собственников жилья — как можно раньше организоваться в коллектив. Сейчас ...