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Дмитрий Сень: Инициатива Минцифры негативно отразится на благоустройстве придомовой территории

УрБК, Москва, 03.05.2024. Разработанный Минцифры проект правил взаимодействия оператора связи и управляющих компаний (УК) при монтаже и эксплуатации сетей связи в многоквартирных домах может в конечном итоге увеличить траты собственников жилья на содержание домов. Об этом УрБК рассказал директор УК «Территория» Дмитрий Сень.

Ранее сообщалось, что ряд участников отрасли высказали мнение, что данная инициатива Минцифры предполагает делегирование обязанностей оператора связи по содержанию принадлежащего ему имущества УК и ряд других преференций для провайдеров.

По словам Д. Сеня, в настоящее время УК и провайдеры чаще всего выстраивают обоюдовыгодные отношения, когда решением собственников жилья провайдерам сдается в аренду общее имущество для установки их оборудования. Таким образом, провайдеры получают деньги за свои услуги и платят жителям арендную плату, которой (по опыту УК «Территория») хватает и на оплату потребляемой оборудованием провайдеров электроэнергии, и на содержание в порядке подъездов и чердаков, а в отдельных случаях — даже на благоустройство придомовой территории.

Предложение Минцифры внесет дисбаланс в сложившееся положение вещей, ведь, снизив свои затраты на аренду, провайдеры, вероятнее всего, не уменьшат размер взимаемой с клиентов абонентской платы. Это снизит желание УК сотрудничать с провайдерами за рамками регламента взаимодействия. Кроме того, траты на благоустройство, ранее погашаемые арендой провайдеров, лягут на собственников жилья.
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