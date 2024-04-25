Дмитрий Сень: Инициатива Минцифры негативно отразится на благоустройстве придомовой территории

УрБК, Москва, 25.04.2024. «Опора России», «Деловая Россия», Ассоциация управляющих организаций «Новое качество» и ...01.11.2013 Директор УЖК «Территория» Дмитрий Сень: Нет уверенности, что Фонд капитального ремонта правильно распределит деньги
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2013. Деньги собственников жилья, которые будут поступать в правительственный Фонд ...07.07.2010 Директор УЖК «Территория» Дмитрий Сень: В 99% случаев управляющие компании не имеют никакого отношения к проблемам горячего водоснабжения
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2010. «В 99% случаев управляющие компании не имеют никакого отношения к проблемам горячего ...30.11.2009 Директор ЗАО «Управляющая жилищная компания «Территория» Дмитрий Сень: Главное для собственников жилья — как можно раньше организоваться в коллектив и озаботиться поиском того, кто сможет от их имени грамотно осуществить приемку жилья у застройщика
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2009. «Главное для собственников жилья — как можно раньше организоваться в коллектив. Сейчас ...30.11.2009 Директор ЗАО «Управляющая жилищная компания «Территория» Дмитрий Сень: Чем раньше управляющая компания начнет технический надзор за строительством, тем лучше для собственников жилья
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2009. «Во многих зарубежных странах именно управляющая компания, которая будет осуществлять ...