УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:01

УК просят внести поправки в проект их взаимодействия с операторами связи

УрБК, Москва, 25.04.2024. «Опора России», «Деловая Россия», Ассоциация управляющих организаций «Новое качество» и Национальное объединение застройщиков жилья направили в правительство РФ предложение внести поправки в проект правил взаимодействия УК и операторов связи от Минцифры. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Представители УК, в частности, отмечают, что в текущем проекте на них возлагается обеспечение сохранности размещенного оборудования связи и сетей. А это предполагает делегирование обязанностей оператора связи по содержанию принадлежащего ему имущества на УК. Кроме того, у управляющей организации практически нет возможности отказать оператору связи в установке сетей, за исключением случаев аварийности или капремонта», — пишет издание.

Операторы связи, опрошенные «Коммерсантом», полагают, что проект Минцифры полностью учитывает интересы всех сторон, а опасения УК не имеют под собой оснований, так как операторы связи будут сами следить за своим имуществом.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
30.06.2023 Российские операторы связи заявили о необходимости ежегодно повышать тарифы на 5% сверх инфляции

Операторы связи заявили о необходимости каждый год повышать тарифы до отметки, превышающей инфляцию на 5%. Они ...

30.06.2023 Российские операторы связи заявили о необходимости ежегодно повышать тарифы на 5% сверх инфляции

УрБК, Москва, 30.06.2023. Операторы связи заявили о необходимости каждый год повышать тарифы до отметки, превышающей ...

04.05.2021 ФАС согласовала сделку о совместном строительстве операторами связи сетей 5G в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила заключение соглашения о совместной деятельности операторов сотовой ...

04.05.2021 ФАС согласовала сделку о совместном строительстве операторами связи сетей 5G в России

УрБК, Москва, 04.05.2021. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила заключение соглашения о совместной ...

02.10.2018 Участники Уральской ассоциации операторов связи не могут выполнять требования «пакета Яровой»

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. В связи со вступлением в силу 1 октября так называемого «пакета Яровой» уральские ...

Популярные новости
27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов27.03.2024Туристические тренды лета01.04.2024Виктор Бачурин: УФНС предлагает свердловчанам принять участие в «обелении» отрасли в проекте «Общественное питание»26.03.2024Денис Снетков о предложениях по корректировке норм строительства и проектирования бюджетных объектов
Архив новостей
Апрель 2024 (634)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18