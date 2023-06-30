УК просят внести поправки в проект их взаимодействия с операторами связи

Операторы связи заявили о необходимости каждый год повышать тарифы до отметки, превышающей инфляцию на 5%. Они ...30.06.2023 Российские операторы связи заявили о необходимости ежегодно повышать тарифы на 5% сверх инфляции
УрБК, Москва, 30.06.2023. Операторы связи заявили о необходимости каждый год повышать тарифы до отметки, превышающей ...04.05.2021 ФАС согласовала сделку о совместном строительстве операторами связи сетей 5G в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила заключение соглашения о совместной деятельности операторов сотовой ...04.05.2021 ФАС согласовала сделку о совместном строительстве операторами связи сетей 5G в России
УрБК, Москва, 04.05.2021. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила заключение соглашения о совместной ...02.10.2018 Участники Уральской ассоциации операторов связи не могут выполнять требования «пакета Яровой»
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. В связи со вступлением в силу 1 октября так называемого «пакета Яровой» уральские ...