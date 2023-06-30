УК просят внести поправки в проект их взаимодействия с операторами связи

Материалы по теме

Российские операторы связи заявили о необходимости ежегодно повышать тарифы на 5% сверх инфляции

Операторы связи заявили о необходимости каждый год повышать тарифы до отметки, превышающей инфляцию на 5%. Они ...

Российские операторы связи заявили о необходимости ежегодно повышать тарифы на 5% сверх инфляции

УрБК, Москва, 30.06.2023. Операторы связи заявили о необходимости каждый год повышать тарифы до отметки, превышающей ...

ФАС согласовала сделку о совместном строительстве операторами связи сетей 5G в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила заключение соглашения о совместной деятельности операторов сотовой ...

ФАС согласовала сделку о совместном строительстве операторами связи сетей 5G в России

УрБК, Москва, 04.05.2021. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила заключение соглашения о совместной ...

Участники Уральской ассоциации операторов связи не могут выполнять требования «пакета Яровой»

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. В связи со вступлением в силу 1 октября так называемого «пакета Яровой» уральские ...