Турсезон с ограниченной географией

Свердловский турбизнес входит в летний сезон, который ознаменовался активным ранним бронированием, отчасти скомпенсировавшим рост цен на зарубежный отдых. На сегодняшний день участники рынка прогнозируют заметный рост продаж путевок в Турцию к уровню прошлого года, однако на остальных направлениях ситуация остается неоднозначной. Эксперты связывают это с ограниченными возможностями бюджета свердловчан, большинство из которых по-прежнему не может позволить себе дальних поездок.Как и ожидалось, лидером продаж в наступающем сезоне является Турция, где увеличение цен было отчасти скомпенсировано хорошими условиями раннего бронирования и спецпредложениями. По словам экспертов, данное направление практически восстановило свои позиции после его закрытия в 2015 году и начала экономического кризиса в России.«Основным направлением является Турция: в этом сезоне ее доля в общем турпотоке может достигнуть 40%. Однако в настоящее время страна не слишком заинтересована в российских туристах, поскольку интерес к ней со стороны европейцев восстанавливается. Вторая половина августа уже практически полностью выкуплена. Поэтому на данном направлении можно ожидать дальнейшего роста цен, также под вопросом сохранение уровня сервиса в отелях, что может повлиять на спрос у россиян», — отметил исполнительный директор Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.Помимо Турции, у уральских туристов пользуется популярностью Греция, Испания, Италия, Болгария и Черногория. Кипр же показывает снижение объема турпотока. На некоторые даты уже сложно попасть в определенные отели, причем как высокого, так и среднего ценового сегмента.«На старте сезона ситуация на рынке выглядит достаточно стандартно, продажи примерно соответствуют прошлогоднему уровню. Уже есть сложности в определенные даты, например, 9-12 июня, с подтверждением отелей в Турции и Греции: многие качественные средства размещения, причем не только пятизвездные, уже «на стопе», — рассказала директор турфирмы «Либерти» Ольга Свечкова.По словам директора компании «Инна-тур» Инны Аверьяновой, vip-туристы в этом сезоне предпочитают Грецию, Италию, речные и морские круизы. При этом спрос на путевки превышает, хоть и не намного, уровень прошлого года.«Продажи идут неплохо: в Греции нынче много «возвратных» туристов, которые остались довольны прошлогодним отдыхом. Хороший спрос также на Италию предложившую доступные цены и на размещение, и на экскурсионное обслуживание. Кроме того, в отличие от прошлых лет, достаточно оперативно работают греческое и итальянское консульства: проблем с получением виз мы не наблюдаем. Также в vip-сегменте входят в моду речные европейские круизы — по Рейну, Роне и Соне, Сене. Из морских круизов интерес вызывают фьорды Норвегии», — пояснила Инна Аверьянова.Впрочем, по словам представителей УАТ, несмотря на рост турпотока, география отдыха свердловчан остается ограниченной. Новых направлений с вылетом из Екатеринбурга крайне мало, и они с большим трудом выходят на рынок. Частично это связано с активной позицией Турции в вопросе привлечения туристов, которая «перетянула» на себя часть спроса на отдых в европейских странах.«Объемы туристов возросли, но фактически не изменилась география полетов из Екатеринбурга. Это вызывает тревогу: не исключено, что и в дальнейшем она не будет расширяться. За последние годы у туристов сформировалось представление, что можно экономить на перелете, пользуясь для пересадок крупными авиаузлами в Москве, Стамбуле, Чехии и так далее. Из новых направлений появилась итальянская Болонья, но там ситуация сложная. Хотя после проблем с загрузкой в мае рейсы остались в расписании, перспективы очень неоднозначны», — сообщили в УАТ.Также в числе особенностей летнего сезона 2018 года участники рынка отмечают некоторые сложности, связанные с проведением в Екатеринбурге матчей Чемпионата мира по футболу. В частности, речь идет об ограничении приема чартеров, возвращающихся в Кольцово в пиковые даты этого периода.«К нам поступила информация, что не все чартеры могут вернуться в Екатеринбург в установленные даты. Так, 15 июня один из рейсов будет перенаправлен в Челябинск, а туристов потом привезут домой на автобусе. Это, безусловно, создает людям определенные неудобства», — пояснила Ольга Свечкова.В целом участники бизнеса отмечают, что на сегодняшний день ситуация на туристическом рынке выглядит достаточно стабильной. Внести коррективы могут российские южные курорты, где сезон еще не стартовал. Здесь большое значение будет иметь позиция государства и меры, которые оно станет принимать для поддержки Крыма и Краснодарского края. Также возможные изменения могут возникнуть, если Турция не справится с предельной загрузкой и разочарует туристов снижением уровня сервиса.