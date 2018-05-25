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Группа ЧТПЗ и Российский экспортный центр подписали соглашение о сотрудничестве

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2018. В рамках работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) Группа ЧТПЗ и Российский экспортный центр (РЭЦ) подписали соглашение о сотрудничестве в области развития и поддержки экспорта высокотехнологичной продукции.



Подписи под документом поставили генеральный директор Группы ЧТПЗ Борис Коваленков и генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев.



«Соглашение станет основой для разработки и реализации совместных инициатив по стимулированию экспорта высокотехнологичной продукции, развития инструментов поддержки, а также использования возможностей зарубежных представительств РЭЦ для продвижения продукции Группы ЧТПЗ», — сообщает пресс-служба компании.



«Группа ЧТПЗ уделяет пристальное внимание развитию экспортного направления, — отметил генеральный директор Группы ЧТПЗ Борис Коваленков. — Подписанное соглашение будет содействовать дальнейшему раскрытию значительного экспортного потенциала компании».



В рамках сотрудничества стороны также намерены проводить совместные деловые мероприятия и участвовать в конференциях, посвященных вопросам развития и поддержки экспорта.



«Экспорт металлопродукции из России уверенно растет — в 2017 году объем несырьевых поставок достиг почти 36 млрд долл. США, что на 30% больше, чем годом ранее. Повышение уровня передела экспортируемой продукции — ключевая задача РЭЦ как института развития несырьевого экспорта, поэтому для нас принципиально важно взаимодействие с таким крупным игроком, как ЧТПЗ. Подписание соглашения в рамках ПМЭФ-2018 призвано укрепить наши отношения и расширить сферу сотрудничества. Наша работа будет связана с новыми международными проектами и направлена на увеличение объемов поставок российской высокотехнологичной продукции», — подытожил генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев.

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