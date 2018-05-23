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В Свердловской области на 53,2% выросло число преступлений с применением информационных технологий
23 май 2018 (17:33)
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2018. В Свердловской области в январе-апреле 2018 года на 53,2% выросло число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данным надзорного ведомства, за указанный период было совершено 107 преступлений с использованием пластиковых карт, 147 — с помощью компьютерной техники, 127 — с использованием программ, 319 — посредством мобильной связи. Большая часть преступлений — 827 — совершено через интернет.
Экологических преступлений за тот же период было совершено 105 (-16% к уровню 2017 года), в сфере экономической направленности — 985 (-2,4%). По последним двум пунктам материальный ущерб составил 690 млн руб.
Также отмечается, что с начала 2018 года остались нераскрытыми 868 мошенничеств, что выше прошлогодних показателей на 4,6%.
По данным надзорного ведомства, за указанный период было совершено 107 преступлений с использованием пластиковых карт, 147 — с помощью компьютерной техники, 127 — с использованием программ, 319 — посредством мобильной связи. Большая часть преступлений — 827 — совершено через интернет.
Экологических преступлений за тот же период было совершено 105 (-16% к уровню 2017 года), в сфере экономической направленности — 985 (-2,4%). По последним двум пунктам материальный ущерб составил 690 млн руб.
Также отмечается, что с начала 2018 года остались нераскрытыми 868 мошенничеств, что выше прошлогодних показателей на 4,6%.
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