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В Свердловской области на 53,2% выросло число преступлений с применением информационных технологий

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2018. В Свердловской области в январе-апреле 2018 года на 53,2% выросло число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По данным надзорного ведомства, за указанный период было совершено 107 преступлений с использованием пластиковых карт, 147 — с помощью компьютерной техники, 127 — с использованием программ, 319 — посредством мобильной связи. Большая часть преступлений — 827 — совершено через интернет.



Экологических преступлений за тот же период было совершено 105 (-16% к уровню 2017 года), в сфере экономической направленности — 985 (-2,4%). По последним двум пунктам материальный ущерб составил 690 млн руб.



Также отмечается, что с начала 2018 года остались нераскрытыми 868 мошенничеств, что выше прошлогодних показателей на 4,6%.

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