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Алексей Кудрин назначен председателем Счетной палаты
22 май 2018 (16:37)
УрБК, Москва. 22.05.2018. Большинство депутатов Госдумы проголосовало за назначение экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина на пост председателя Счетной палаты, сообщает РИА «Новости».
Кандидатуру А. Кудрина на рассмотрение Госдумы внес президент РФ Владимир Путин.
Прежний руководитель Счетной палаты Татьяна Голикова перешла на работу в правительство РФ, где она заняла пост заместителя председателя кабмина.
Кандидатуру А. Кудрина на рассмотрение Госдумы внес президент РФ Владимир Путин.
Прежний руководитель Счетной палаты Татьяна Голикова перешла на работу в правительство РФ, где она заняла пост заместителя председателя кабмина.
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