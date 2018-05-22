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Алексей Кудрин назначен председателем Счетной палаты

УрБК, Москва. 22.05.2018. Большинство депутатов Госдумы проголосовало за назначение экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина на пост председателя Счетной палаты, сообщает РИА «Новости».



Кандидатуру А. Кудрина на рассмотрение Госдумы внес президент РФ Владимир Путин.



Прежний руководитель Счетной палаты Татьяна Голикова перешла на работу в правительство РФ, где она заняла пост заместителя председателя кабмина.

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