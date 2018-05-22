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Банк России связал рост цен на бензин с ситуацией на мировом рынке

УрБК, Москва, 22.05.2018. Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева связала рост цен на бензин с ситуацией на мировом рынке. Об этом сообщает РИА «Новости».



В первую очередь речь идет о повышении акцизов и международных цен на топливо.



«Когда цены на нефть падали, цены на бензин росли меньше, чем другие цены. Их вклад в инфляцию был меньше, чем у других цен», — пояснила она на заседании межкомитетской рабочей группы в Госдуме.



Отметим, что средние розничные цены на автомобильный бензин АИ-92 и АИ-95 в Екатеринбурге в апреле 2018 года увеличились на 1,59%.

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