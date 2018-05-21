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Москву и Санкт-Петербург назвали угрозой для транспортно-логистического узла в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2018. Сложившаяся структура логистического рынка в России названа одной из угроз для транспортно-логистического узла в Екатеринбурге. Об этом говорится в документах к проекту стратегического плана развития города на период до 2030 года.



Как следует из проекта, в существующей модели рынка преобладает доля участия операторов Москвы, Санкт-Петербурга. Также к угрозам отнесены смещение грузопотоков на территорию Казахстана, снижение у иностранных компаний интереса к России как стране-транзитеру, а также недоверие российских предприятий и организаций к национальным логистическим компаниям, которые проводят перевозку и хранение грузов.



Кроме того, к негативным факторам отнесены возможные потери грузопотоков в связи с неконтролируемым местными властями развитием и формированием Таможенного союза и системный недостаток финансирования возведения и размещения логистических объектов и активов.



Помимо этого, развитию Екатеринбурга мешают отсутствие законченных автомобильного и железнодорожного обходов города, недостаточно развитый рынок транспортно-логистических услуг и отсутствие подобных компаний на Урале, а также устаревший подвижной состав на железнодорожном, автомобильном, воздушном транспорте.



К недостаткам уральской столицы отнесли недостаточное количество грузовых и пассажирских терминалов, разрозненность логистических объектов, отсутствие взаимодействия между госслужащими и представителями муниципалитета и слабую кадровую обеспеченность транспортно-логистической сферы.



Проект стратегического плана развития Екатеринбурга планируется рассмотреть 22 мая 2018 года на заседании городского думы.

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