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В Тавде суд взыскал с предпринимателя почти 250 тыс. рублей за кухонный гарнитур с дефектами

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2018. В Тавде с индивидуального предпринимателя по решению суда взыскано 247 тыс. руб. за продажу кухонного гарнитура, в котором насчитывается более 50 дефектов. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



Набор кухонной мебели из натурального дерева с вытяжкой, витражами, столешницей, смесителями и мойкой заказала жительница Тавды. Стоимость услуг по изготовлению гарнитура составила 71 тыс. 650 руб., стоимость комплектующих изделий — 60 тыс. 264 руб. Размер предоплаты составил 50 тыс. руб.



В нарушение договора предприниматель не уложился в 50-дневный срок и сдал мебель с дефектами. Претензии заказчика на недостатки остались без ответа. Договор купли-продажи бизнесмен расторгать отказался. Клиент обратилась в Тавдинский районный суд с иском о защите прав потребителей. Она потребовала в иске расторгнуть договор, вернуть задаток и компенсировать убытки за приобретение комплектующих материалов — 60 тыс. 264 руб., компенсацию морального вреда — 15 тыс. руб., неустойку в размере 50 тыс. руб. и штраф.



Индивидуальный предприниматель подал встречный иск о взыскании суммы долга по договору в размере 21 тыс. 650 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 3 тыс. 669 руб.



Проведенная по требованию истца экспертиза выявила в кухонном гарнитуре 52 недостатка. По настоянию ответчика судом была назначена дополнительная судебная товароведческая экспертиза. В ее заключении указано, что имеются 34 дефекта, которые являются малозначительными и 22 дефекта, являющиеся значительными. Все дефекты признаны указанным экспертным заключением устранимыми.



Решением Тавдинского районного суда исковые требования удовлетворены частично. Так, сумма неустойки была снижена до 40 тыс. руб., компенсации морального вреда — до 2 тыс. руб. Всего взыскано 247 тыс. 867 руб. В удовлетворении встречного иска к заказчику было отказано.



Индивидуальный предприниматель обжаловал решение первой инстанции в Свердловском областном суде. Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, оставила решение Тавдинского районного суда без изменения.

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