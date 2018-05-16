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В 2017 году Счетная палата РФ выявила нарушения в здравоохранении на 84,7 млрд рублей

УрБК, Москва, 16.05.2018. В 2017 году в сфере здравоохранения было неэффективно потрачено 84,7 млрд руб., следует из ежегодного доклада Счетной палаты РФ о нарушениях, допущенных при расходовании бюджетных средств.



Согласно документу, в прошлом году были неэффективно потрачены 10,4 млрд руб. из федерального бюджета и 74,3 млрд руб. из средств фонда ОМС.



Выявленные нарушения свидетельствуют о недостаточности нормативно-правового регулирования и неполном исполнении профильных полномочий Минздрава и ФФОМС, а также снижении доступности медицинской помощи — несбалансированности ее объемов и финансового обеспечения, считают авторы доклада. По мнению госаудитора, совокупность этих факторов приводит к замещению бесплатной медпомощи в России платной.



В целом в 2017 году СП РФ выявила в бюджетной сфере по всем отраслям нарушений на 1,87 трлн руб., что в два раза больше уровня 2016-го — 965,8 млрд руб.

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