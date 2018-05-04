Новости дня

В I квартале 42% обращений свердловчан в Роспотребнадзор касались продажи непродовольственных товаров

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2018. В I квартале 2018 года 42% обращений жителей Свердловской области за консультациями по вопросам защиты прав потребителей касались продажи непродовольственных товаров. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.



В том числе вопросы касались продажи технически сложных товаров, мобильных телефонов, пластиковых окон, обуви, одежды, мебели, строительных материалов и изделий, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения и так далее.



Кроме того, 12% граждан хотели получить консультации по вопросам оказания жилищно-коммунальных услуг; 11% — финансовых услуг; 5% — бытовых услуг; 5% — медицинских, образовательных, туристских и транспортных услуг; 4% — по вопросам продажи продовольственных товаров; 3,5% — продажи товаров дистанционным способом; 3% — по поводу оказания услуг связи и иных вопросов.



С целью восстановления нарушенных имущественных прав потребителей специалистами подготовлено 197 претензий на сумму более 5,2 млн руб., большая часть из которых касалась продажи мобильных телефонов (31), продажи технически сложных товаров бытового назначения (27), оказания финансовых услуг (21), продажи и изготовления мебели (21) и иных вопросов защиты прав потребителей. От всех рассмотренных претензий удовлетворено 78%.



Для урегулирования возникших споров по вопросам защиты прав потребителей в судебном порядке специалистами подготовлено 71 исковое заявление на сумму более 3,2 млн руб. Большая часть относилась к оказанию финансовых услуг (12), продаже и изготовлению мебели (10), а также продаже мобильных телефонов (8). В пользу потребителей вынесены 90% рассмотренных исков. Сумма предотвращенного ущерба потребителей составила более 15 млн руб.



В ведомстве отмечают, что в I квартале 2018 года специалистами консультационных пунктов для потребителей Свердловской области в общей сложности оказано более 3,9 тыс. консультаций по вопросам защиты прав потребителей, что на 5% больше, чем в I квартале 2017 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: