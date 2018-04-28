Застройщик Академического в Екатеринбурге проводит тендер на строительство жилых зданий и автостоянки

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2018. АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении тендера на выполнение комплекса работ по возведению двух жилых зданий и строительству подземной автостоянки в квартале № 9 Академического района Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.Предмет тендера: заключение договора генерального подряда на выполнение строительно-монтажных работ по возведению надземной части, обустройству подземной части многоэтажных жилых зданий 9.4.1, 9.4.2 и строительству подземной автостоянки 9.4.01 блока 9.4 в квартале № 9 района Академический в Екатеринбурге с комплексной поставкой материалов и оборудования, с благоустройством территории.Начальная цена выполнения работ по блоку 9.4: 477 млн 170 тыс. 625 руб., в том числе НДС 18%. Сроки выполнения работ: начало — дата подписания договора, окончание — октябрь 2019 года.Заявки на участие в торгах принимаются с 3 по 17 мая 2018 года по местному времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, 22, офис 218.В случае заинтересованности участия в запросе предложений подрядчик в срок не позднее 15 мая 2018 года должен подать заявление о включении в список участников запроса предложений.Заявления принимаются в электронном виде на адрес электронной почты A.Borovikova@kortros.ru с обязательным приложением следующих документов: анкета, выписка из ЕГРЮЛ, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, карточка организаций, справка по опыту выполнения работ/оказания услуг, портфолио (презентация) компании.Контактное лицо: Боровикова Анастасия Андреевна. Телефон: (343)231-18-30 вн. 5803.