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Застройщик Академического в Екатеринбурге проводит тендер на строительство жилых зданий и автостоянки
28 апрель 2018 (16:49)
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2018. АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении тендера на выполнение комплекса работ по возведению двух жилых зданий и строительству подземной автостоянки в квартале № 9 Академического района Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.
Предмет тендера: заключение договора генерального подряда на выполнение строительно-монтажных работ по возведению надземной части, обустройству подземной части многоэтажных жилых зданий 9.4.1, 9.4.2 и строительству подземной автостоянки 9.4.01 блока 9.4 в квартале № 9 района Академический в Екатеринбурге с комплексной поставкой материалов и оборудования, с благоустройством территории.
Начальная цена выполнения работ по блоку 9.4: 477 млн 170 тыс. 625 руб., в том числе НДС 18%. Сроки выполнения работ: начало — дата подписания договора, окончание — октябрь 2019 года.
Заявки на участие в торгах принимаются с 3 по 17 мая 2018 года по местному времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, 22, офис 218.
В случае заинтересованности участия в запросе предложений подрядчик в срок не позднее 15 мая 2018 года должен подать заявление о включении в список участников запроса предложений.
Заявления принимаются в электронном виде на адрес электронной почты A.Borovikova@kortros.ru с обязательным приложением следующих документов: анкета, выписка из ЕГРЮЛ, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, карточка организаций, справка по опыту выполнения работ/оказания услуг, портфолио (презентация) компании.
Контактное лицо: Боровикова Анастасия Андреевна. Телефон: (343)231-18-30 вн. 5803.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
Предмет тендера: заключение договора генерального подряда на выполнение строительно-монтажных работ по возведению надземной части, обустройству подземной части многоэтажных жилых зданий 9.4.1, 9.4.2 и строительству подземной автостоянки 9.4.01 блока 9.4 в квартале № 9 района Академический в Екатеринбурге с комплексной поставкой материалов и оборудования, с благоустройством территории.
Начальная цена выполнения работ по блоку 9.4: 477 млн 170 тыс. 625 руб., в том числе НДС 18%. Сроки выполнения работ: начало — дата подписания договора, окончание — октябрь 2019 года.
Заявки на участие в торгах принимаются с 3 по 17 мая 2018 года по местному времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, 22, офис 218.
В случае заинтересованности участия в запросе предложений подрядчик в срок не позднее 15 мая 2018 года должен подать заявление о включении в список участников запроса предложений.
Заявления принимаются в электронном виде на адрес электронной почты A.Borovikova@kortros.ru с обязательным приложением следующих документов: анкета, выписка из ЕГРЮЛ, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, карточка организаций, справка по опыту выполнения работ/оказания услуг, портфолио (презентация) компании.
Контактное лицо: Боровикова Анастасия Андреевна. Телефон: (343)231-18-30 вн. 5803.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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