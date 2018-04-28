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Жители Екатеринбурга на майские праздники едут в Челябинск и Ханты-Мансийск

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2018. В преддверии долгих выходных 24% опрошенных россиян хотели бы отдохнуть на экзотических курортах, но по факту лишь 4% отправятся за границу, 14% — в путешествия по России. При этом жители Екатеринбурга планируют провести выходные в Челябинской области (10,5%), Ханты-Мансийске (9,8%), Пермском крае (6,2%) и Сочи (5,9%), сообщает пресс-служба сервиса Avito.



На вопрос «Куда бы вы отправились на майские праздники, если бы могли выбрать любое направление?» почти четверть респондентов (24%) ответили, что хотели бы уехать на острова (Барбадос, Мальдивы, Сейшелы). Чуть меньшее количество проголосовавших провели бы время в Европе (18%) или Юго-Восточной Азии (16% выбрали Таиланд, Шри-Ланку или Бали). Отдых в Турции предпочли бы 7%, в США мечтают поехать 6% респондентов, а 4% изъявили желание побывать в это время в Антарктиде.



Между тем большинство опрошенных (43%) останутся на выходные дома. 39% проведут праздники с шашлыками на даче. Отдохнуть за границей собираются лишь 4% респондентов, а 14% отправятся путешествовать по России.



Данные опроса подтверждает аналитика рынка краткосрочной аренды жилья на Avito. Эксперты компании подробно изучили спрос на аренду недвижимости в период майских выходных в российских городах и выяснили, где планируют отдыхать соотечественники.



Лидером рейтинга стал город Сочи, который наряду с остальными курортами Краснодарского края занял почетное первое место, следом идет Москва и города Подмосковья. Замыкает тройку лидеров культурная столица — Санкт-Петербург. Крым занял шестую позицию рейтинга, на 9 месте — Волгоград. Замыкают десятку лидеров алтайские курорты.



Для желающих отдохнуть в Свердловской области составила средняя стоимость краткосрочной аренды составляет 2 тыс. 778 руб. в сутки, что на 26% выше средней цены по России (2 тыс. 202 руб.).



Большая часть участников опроса (31%) в майские праздники планирует провести время на свежем воздухе, отправиться на прогулку или заняться спортом. 17% будут использовать выходные для домашних дел, чтобы сделать генеральную уборку или ремонт. 14% респондентов признались, что планируют в эти дни работать.



В качестве компании на выходные больше половины россиян (55%) выбирают семью. 18% опрошенных хотят провести майские праздники с друзьями, 14% — со «второй половинкой». Однако есть и те, кто будет отдыхать в одиночестве или в компании домашних животных (по 7%).

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