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Директор департамента электронного бизнеса УБРиР стал призером конкурса «IT-ЛИДЕР 2018»

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2018. Директор департамента электронного бизнеса Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Вадим Белопольский стал бронзовым призером национальной премии «IT-ЛИДЕР 2018». Об этом сообщает пресс-служба кредитного учреждения.



Премия «IT-ЛИДЕР» проводится с 2002 года и призвана обратить внимание профессионального сообщества на изменения новой цифровой эпохи и на наиболее успешные проекты в ИТ. Среди постоянных участников — порядка 300 руководителей и ИТ-директоров российских и международных компаний.



Главными критериями, на основе которых происходит отбор лауреатов, являются инновационность деятельности организаций, CIO (Chief Information Office) или CDO (Chief Digital Officer), особые достижения организации или специальные личностные и профессиональные качества CIO/CDO.



Конкурсная комиссия отметила, что УБРиР использует информационные технологии для повышения качества обслуживания клиентов и совершенствования внутренних бизнес-процессов.



В 2017 году было встроено решение, помогающее автоматизировать процесс продажи партнерских продуктов: таких, например, как «Социальный налоговый вычет» (помогает вернуть НДФЛ (13%) с оплаченных расходов на лечение, обучение и т. п.), «Персональный юрист» (устные консультации и переговоры юристов с третьими лицами).



В инфраструктуру дистанционных каналов банка встроена система, которая дает возможность банку продавать продукт, подходящий профилю и потребностям клиента.



«Уже сейчас мы распознаем почти 45% людей, которые заходят на сайт, даже если они не являются клиентами банка. Поэтому можем формировать им персональное обращение и предложение. Уже сейчас основная доля взаимодействия с клиентом происходит в цифровой среде: количество активных пользователей интернет-банка составляет 22%. Перед нами стоит амбициозная задача довести проникновение клиентов в цифровые каналы до 50%, а к 2020 году — до 80%. Последние несколько лет мы много работали над улучшением нашего интернет-банка и мобильного приложения и в 2018 году продолжим внедрять новые решения для того, чтобы наши клиенты могли легко решать свои финансовые задачи», — заявил Вадим Белопольский.



«Мы идем в сторону создания экосистемы — целого набора финансовых и нефинансовых сервисов для клиентов, которые доступны под единым входом. Это позволит нам стать финансовым супермаркетом, а значит — удовлетворять максимум потребностей клиента. Предоставление качественного персонального сервиса и взаимодействие с человеком непосредственно в точке обращения является для нас наиболее важной задачей», — добавил В. Белопольский.

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