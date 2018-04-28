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Израиль нанес авиаудар по позициям ХАМАС в секторе Газа

Израильские Военно-воздушные силы нанесли авиаудары по шести военно-морским объектам движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля, передает портал «Лента.ру».



Отмечается, что нападение стало ответом на террористическую деятельность ХАМАС и попытку массового проникновения членов организации на территорию страны.



С конца марта в секторе Газа проходит массовая акция «Великий марш возвращения». Палестинцы требуют позволить им вернуться на территорию Израиля. Они разбили палаточные лагеря у границы. Во время протестов погибли около 30 человек, сообщает РБК.

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