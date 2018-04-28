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Почти 70% челябинцев негативно оценивают ситуацию на региональном рынке труда

УрБК, Челябинск, 28.04.2018. 67,4% опрошенных жителей Челябинска негативно оценивают ситуацию на рынке труда в городе. Об этом говорится в исследовании Челябинского филиала РАНХиГС.



«Лишь каждый десятый опрошенный (12,4%) оценил ситуацию на рынке труда оценочной позицией «скорее хорошо». Так, чаще отвечали молодые респонденты в возрасте от 18 до 30 лет, с высшим образованием, а также с уровнем материальной обеспеченности выше среднего. Видимо, это и есть та категория горожан, у которых нет проблем как с поиском работы, так и с оплатой их труда», — говорится в исследовании.



Практически каждый пятый челябинец (20,4%) затруднился дать оценку состоянию рынка труда в городе Челябинске.

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