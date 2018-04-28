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Суд признал банкротом компанию «Независимость Екатеринбург МЦ»
28 апрель 2018 (10:36)
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Независимость Екатеринбург МЦ» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Напомним, сеть автосалонов «Независимость» в Екатеринбурге занимается продажей и техническим обслуживанием автомобилей Volvo, Ford, Peugeot и других марок. Между тем летом 2017 года стало известно о закрытии в уральской столице салона Ford в пер. Базовом, а также Volvo и KIA на ул. Блюхера.
В дальнейшем в отношении нескольких юрлиц сети «Независимость» были возбуждены производства по делу о банкротстве.
Так, в январе 2018 года с заявлением о признании ООО «Независимость Екатеринбург МЦ» несостоятельным обратилось в суд ПАО «Сбербанк России». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредитора предприятия составляет 837 млн 496 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Независимость Екатеринбург МЦ» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Напомним, сеть автосалонов «Независимость» в Екатеринбурге занимается продажей и техническим обслуживанием автомобилей Volvo, Ford, Peugeot и других марок. Между тем летом 2017 года стало известно о закрытии в уральской столице салона Ford в пер. Базовом, а также Volvo и KIA на ул. Блюхера.
В дальнейшем в отношении нескольких юрлиц сети «Независимость» были возбуждены производства по делу о банкротстве.
Так, в январе 2018 года с заявлением о признании ООО «Независимость Екатеринбург МЦ» несостоятельным обратилось в суд ПАО «Сбербанк России». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредитора предприятия составляет 837 млн 496 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Независимость Екатеринбург МЦ» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
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